Quien está detrás del primer edificio de comercio electrónico en Colombia

Los antioqueños se pondrán a la vanguardia del comercio electrónico o ecommerce en el país. En la capital de Antioquia en 2026 se inaugurará un edificio único, llamado EffiLiving en el barrio Calasanz, que en los últimos años ha tenido un auge urbanístico con la demolición de casas para la construcción de edificios. En ese espacio estarán coexistiendo varias firmas que compartirán estudios, oficinas, espacios de trabajo, lugares de cocreación. Además del alojamiento, las compañías impulsarán la economía digital en Colombia y en la región.

Para el lugar, el grupo Effi invirtió un total de USD 5,2 millones, en pesos equivalente de manera aproximada a unos $ 19.177 millones de pesos, donde buscan solucionar la falta de una estructura especializada para la colaboración y los servicios del ecommerce. En el país los servicios normalmente están dispersos, con un punto concreto esperan dinamizar ese tipo de negocios.

EffLiving, una creación del grupo Effi busca impulsar su ecosistema Effi, que es la unión de Effisystems, un software en la nube diseñado para centralizar y automatizar los procesos de empresas dedicadas al comercio electrónico, incluye la gestión administrativa y una plataforma de ventas y de logística. La mente detrás de Effisystems se llama Stevenson Rivera, un emprendedor antioqueño que lo creará 2017, y luego unió fuerzas con Sara Montoya y Juan David Carmona para fundar Efficommerce, la unidad encargada de ofrecer servicios logísticos y operativos al ecosistema.

La compañía registró un crecimiento del 35 % el último año, alcanzando una facturación superior a los USD 100 millones. Su sistema web es utilizado en total por 20.000 empresas en cinco países mueven más de 100 millones de dólares.

Hace cinco años Juan David Carmona fundó la Feria Effix, con el propósito de facilitar el networking en comercio digital, la innovación y emprendimiento en Colombia y Latinoamérica. Un evento anual con amplio reconocimiento, que en su última reunión en agosto de 2025, reunió en la Plaza Mayor en Medellín a más de 50.000 personas entre proveedores, fabricantes y profesionales para networking y aprendizaje sobre tendencias, consolidándose como un espacio clave para el E-commerce en Medellín y el mundo digital.

