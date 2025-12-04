Los españoles de Sacyr tiraron la toalla y aunque siguen dragando el Canal del Dique están descontentos

La constructora reclama un monto de $ 492 mil millones que el gobierno no le ha pagado y anuncian frenar las obras si no se abonan $ 74 mil millones

Millones están en vilo en Atlántico, Bolívar y Sucre, por la incertidumbre sobre las obras en el canal del Dique. Si bien la empresa española Sacyr ha mantenido los trabajos de dragado y el levantamiento de dos complejos de esclusas y compuertas para controlar el caudal y mitigar las inundaciones tiene inconvenientes con los pagos.

Según Sacyr el gobierno les debe $ 492 mil millones, de ese montó para seguir los trabajos antes del 15 de diciembre esperan recibir cerca de $ 74.000 millones. De lo contrario los obreros y la maquinaria de la empresa podrían parar los trabajos. Sacyr, la polémica compañía española, que pisó fuerte para conseguir varios proyectos en el país ya no tiene un programa tan ambicioso en Colombia.

Las obras que vendieron los españoles de Sacyr

Los españoles pusieron a la venta cuatro vías en Colombia, que si se suman da un total de 514 kilómetros. Las carreteras en cuestión son: Pamplona – Cúcuta, Pasto – Rumichaca, La Autopista Mar 1 y la Puerta de Hierro – Cruz del Viso.

En la Autopista Mar 1, se invirtió un total de 646 millones de euros. De ese total los españoles tenían una participación del 37,5 %, los otros integrantes son la compañía austríaca Strabag y la firma Concay. Sobre el proyecto Puerta de Hierro- Cruz del Viso Sacyr invirtió 286 millones de euros. La concesión que les dieron iría hasta el 2044, con dos peajes llamados: El Carmen y Calamar en Bolívar.

De los otros dos proyectos a la venta se conoce que Sacyr gastó 592 millones de euros en la vía Pamplona Cúcuta, que le significo una concesión hasta el 2046 con los peajes llamados Los Acacios y Pamplonita. El último blanco de ataques, en uno se utilizó una motobomba que dejó tres heridos.

Por ahora, Roadis ha mostrado interés en las ventas de los ibéricos. Roadis Transportation pertenece al fondo de pensiones canadiense PSP Investmentes, que tiene una sede en Holanda y se dedica a invertir fondos para los planes de pensiones de diferentes grupos del Canadá, donde están las Fuerzas Armadas, la Real Policía Montada y la Fuerza de Reserva.

