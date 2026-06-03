- En una esquina de La Candelaria nació el restaurante colombiano que vende la mejor comida mexicana

La propuesta que nació en la capital recibió el Sello M, un reconocimiento otorgado por el Gobierno de México y la Academia Mexicana de Gastronomía

“Nuestra cocina nace de la olla tradicional y llega hasta la alta cocina; vive en las plazas de mercado, se reinventa en la calle, se internacionaliza en mesas contemporáneas y abraza, sin jerarquías, a todas las cocinas regionales del país”, escribió Carlos Gaviria en su libro Bogotá entre relatos y recetas.

Esta frase que resume a la perfección la diversidad gastronómica que ofrece la capital colombiana, una ciudad donde se sirven platos para todos los gustos y donde las tradiciones culinarias conviven con propuestas innovadoras llegadas de distintas partes del mundo.

Sin embargo, pocos restaurantes logran trascender las fronteras y obtener reconocimientos que los posicionen en el radar internacional. Ese es precisamente el caso de Inquebrantable, un restaurante ubicado en el corazón de Bogotá que ha llevado la cocina mexicana a otro nivel y que hoy se ha convertido en un referente para quienes buscan una experiencia gastronómica auténtica.

Así es como Inquebrantable, en el centro de Bogotá, consiguió este reconocimiento internacional

Detrás de este proyecto está Juan Alejandro Noguera Mogollón, un colombiano que durante años desarrolló su carrera en la industria farmacéutica y financiera. Vivió en el exterior y acumuló experiencia en diferentes sectores, pero encontró en la gastronomía la oportunidad de construir un proyecto capaz de alimentar algo más que el cuerpo: el espíritu.

Para darle vida a su idea decidió asociarse con uno de los grandes nombres de la cocina mexicana: Gerardo Vázquez Lugo, reconocido chef que cuenta con una estrella Michelin y que además ha logrado figurar en la prestigiosa lista de Latin America's 50 Best Restaurants gracias al éxito de su restaurante familiar, respaldado por más de seis décadas de tradición gastronómica.

Lo que comenzó como un encuentro casual terminó convirtiéndose en una alianza que dio origen a Inquebrantable. El restaurante encontró su hogar en una antigua esquina abandonada de La Candelaria, a la que le dieron una segunda vida mediante una propuesta gastronómica diferente a la que suele encontrarse en Bogotá.

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Con el objetivo de ofrecer una experiencia mucho más dinámica y auténtica, sus creadores decidieron que la carta cambiaría cada cuatro meses. Gracias a esta estrategia, los visitantes pueden recorrer distintas regiones de México a través de los sabores, ingredientes y tradiciones culinarias que inspiran cada temporada. No se trata simplemente de servir comida mexicana, sino de construir una narrativa gastronómica que evoluciona constantemente y que busca mostrar la enorme riqueza cultural de ese país.

La propuesta no tardó en dar resultados. En primer lugar, la Secretaría de Turismo de México le otorgó la Distinción de Cocina Mexicana, un reconocimiento reservado para establecimientos que promueven y preservan la autenticidad de la gastronomía del país azteca fuera de sus fronteras.

Sin embargo, el salto más importante llegó después. Inquebrantable obtuvo el denominado “Sello M”, una certificación otorgada por el Gobierno de México y la Academia Mexicana de Gastronomía a aquellos restaurantes en el exterior que respetan las recetas, técnicas, ingredientes y tradiciones de la cocina mexicana. Gracias a este reconocimiento, el restaurante se convirtió en el primero y único de Colombia en recibir esta importante distinción internacional.

Para obtener el sello es necesario cumplir con exigentes requisitos. Entre ellos, ofrecer un menú basado en recetas mexicanas que reflejen la diversidad culinaria del país; utilizar ingredientes propios de esta gastronomía, preferiblemente importados desde México o reemplazados por equivalentes locales que mantengan la esencia de cada preparación; respetar las técnicas tradicionales de cocina; y contar con al menos un chef o cocinero con formación o experiencia comprobada en gastronomía mexicana.

De esta manera, Inquebrantable no solo se consolida como uno de los restaurantes más destacados de Bogotá, sino que también demuestra cómo Colombia continúa fortaleciendo su posición como un destino gastronómico diverso, abierto a las tradiciones del mundo y capaz de albergar propuestas culinarias reconocidas a nivel internacional.

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