Las mafias que han impedido que la Distrital sea la mejor universidad de Bogotá

Lamentablemente la politiquería y las mañas enquistadas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas han llevado a que por muchos años esta institución no sea considerada la universidad de Bogotá por antonomasia.

Es importante recordar que gracias a los proyectos que ha desarrollado esta institución, principalmente en el sur de la ciudad, varios de estos representantes de la politiquería han logrado escaños de elección popular, sin ser precisamente los más dignos delegados de una comunidad universitaria y sin ser los de más alto prestigio académico.

Por otro lado, la Universidad Distrital ha construido un cronograma electoral interno que la ha convertido en una máquina de elecciones cada año, llevando esto a un desparpajo de manipulación por parte de los diferentes estamentos para imponer su voluntad y mantener sus feudos, garantizando con esto la repartija de la torta en un noveno de poder: el Consejo Superior Universitario, CSU.

En este momento avanza un proceso electoral, se está definiendo quién será el representante de los egresados ante el CSU. Es muy curioso encontrar en la contienda a personas que traen consigo una historia que no precisamente debería ser la que acompañe a un candidato que aspira a estar en la junta directiva de una universidad, pero al fin de cuentas estamos en Colombia y acá eligieron a Duque de presidente.

La baraja de candidatos está saturada de incoherentes: una mujer que ya ejerció como representante estudiantil, levantando las banderas maoístas de la Fun – Comisiones y luego fue candidata del partido Apertura Liberal; personajes que siendo elegidos representantes estudiantiles de la mano de los politiqueros internos, luego fueron representantes locales y abanderados del petrismo; aquellos que se cubrieron con la sombra de la transparencia de un vicerrector, a tal punto de pasar desapercibidos y no hacer absolutamente nada en su gestión y que hoy se proclaman los representantes de la rectitud, pero que a muchos les ha causado sinsabor su escalada social desmesurada, y los aliados del uribismo, provenientes de sectores “radicales de la izquierda”, que hoy buscan el apoyo del Centro Democrático para alcanzar sus metas.

Hoy en la emisora de la Universidad Distrital, LAUD Estéreo, realizaron un debate que demostró que la mayoría de los candidatos lo único que han hecho en campaña es criticar al actual representante, que también está en la contienda. Todos, sin excepción, dedicaron su tiempo para lanzar duros cuestionamientos a su gestión, pero ninguno propuso algo interesante, solo enviaron dardos envenenados que no aportaron prueba alguna de lo que vociferaban.

Lamentable, para la ciudad no contar con una universidad que esté a la altura del momento histórico. Lamentable, para las próximas generaciones no encontrar en su abanico de opciones una universidad pública de calidad, libre y gratuita. Ahora bien, lo que le espera a la comunidad universitaria si elige a alguno de esos que en el debate solo lanzó críticas y que pretende manipular a los egresados con las falacias de siempre, es que se mantenga como lo ha hecho en toda su historia, manipulada por caciques politiqueros que se apropian del erario para sus campañas.

Es importante resaltar que el actual rector, el señor Ricardo García, es un hombre probo, que ha demostrado su compromiso con la educación pública, pero si la junta directiva de la universidad cae en el poder de las mafias enquistadas, su labor no logrará ver los frutos, no logrará llevar a la UD al siglo XXI.

Son casi 84 mil egresados, votan no más de 3 mil, llegó el momento de demostrarle a esas mafias que no podrán mantener su poder por siempre. Ojalá que cada egresado haga el esfuerzo por conocer la propuesta de los candidatos y el próximo 15 de noviembre se muevan y pasen por la sede central y voten. Un voto no amarrado es la garantía de que los huérfanos de poder, los politiqueros y los clientelistas de siempre no vuelvan a llevar las riendas de la UD, para que por fin y de una buena vez la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se convierta en la Universidad de Bogotá.

Necesitamos una universidad que esté liderando los proyectos pedagógicos de la ciudad, que asesore en temas técnicos y tecnológicos todas las políticas de la ciudad. Esa es la UD que Bogotá necesita.

