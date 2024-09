Jugadores de Nacional vivieron fiesta en Valledupar y no precisamente en la cancha; filtraron video

.Publicidad.

El escándalo no dio espera en el entorno de Nacional y no precisamente por los errores arbitrales que se vivieron en el empate frente a Alianza en Valledupar. Después de haberse firmado el 1-1 final por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia, un grupo de futbolistas del equipo fue grabado en una fiesta, en una situación que ocasionó, primero, todo tipo de rumores y, después, una serie de incógnitas sobre la reacción que se tendrá desde la dirección técnica de Efraín Juárez. Y aunque no se ha confirmado desde la institución a los implicados, en las redes sociales no han perdonado el escándalo en Atlético Nacional.

Los encargados de anotar en el empate en Valledupar fueron Alfredo Morelos, por los verdolagas, y Isaac Camargo, por los valduparenses. Foto: Atlético Nacional

El video de algunos jugadores de Atlético Nacional de fiesta en Valledupar

El encargado de filtrar el videoclip que fue replicado a través de las redes sociales fue Geovani Pediaña, quien en su cuenta de X hizo pública la grabación. De inmediato, fanáticos de Atlético Nacional y otras cuentas se dieron a la tarea de descubrir quienes fueron los jugadores que hicieron parte de la fiesta, señalando a Chipi Chipi Castillo, arquero del club, Dairon Asprilla, delantero, y Joan Castro, defensor, como los presuntos implicados. Las imágenes también desataron todo tipo de críticas, pues si bien el equipo verdolaga no está pasando su peor momento, tampoco está en su mejor nivel futbolístico.

#Noticias/ jugadores del Nacional fueron grabados tomando licor y con mujeres, según información alparecer fue ayer después del partido en valledupar. pic.twitter.com/7IsdTerCtT — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 17, 2024

Hasta ahora, Atlético Nacional no ha hecho un comunicado oficial sobre la situación y, de acuerdo con el equipo de comunicaciones del club, es probable que tampoco se haga, pues “la ropa sucia la lavamos en casa”. Además, aclararon que, por el momento, el equipo tiene puesta toda su atención en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, que se diputará este jueves 19 de septiembre en el Estadio Atanasio Girardot, y en el que buscará el paso a los cuarto de final, sacando ventaja del empate que logró en Valledupar.

