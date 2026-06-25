- Las guardianas de las aves que le están cambiando la cara a Tasajera con turismo y emprendimientos

Lo que comenzó como una defensa de los pájaros terminó convirtiéndose en una fuente de empleo para decenas de mujeres

Las aves ya no podían volar. Muchas terminaban desplumadas antes de alcanzar la adultez. Otras caían al suelo tras recibir golpes con artefactos improvisados que los niños utilizaban como un juego. Lo que para algunos parecía una simple travesura, para la fauna de la región se había convertido en una amenaza constante.

Durante años, aquella escena se repitió en Tasajera, una pequeña población ubicada en la zona de influencia de la Ciénaga Grande. El maltrato hacia las aves era tan común que terminó normalizándose. Crecer rodeado de esas prácticas hizo que varias generaciones vieran la naturaleza como algo lejano, sin comprender el papel que cumplen las especies en el equilibrio del ecosistema.

Foto de Ambiente y Sociedad

Sin embargo, un grupo de mujeres decidió cambiar esa historia. Comprendieron que las aves no solo eran parte de la riqueza natural del territorio, sino que también podían convertirse en una oportunidad para transformar la comunidad. Así nació la Asociación Comunitaria Restaurando Hábitat, una organización femenina que decidió enfrentar décadas de indiferencia y empezar a construir una nueva relación entre la población y su entorno.

Su trabajo se desarrolla en una región que durante años ha cargado con estigmas asociados a la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia. Las mujeres de Restaurando Hábitats encontraron en la conservación una herramienta para cambiar la realidad de su territorio.

El grupo que está transformando la manera de cuidar aves

El camino no fue sencillo. Antes de enseñar, tuvieron que aprender. Varias de sus integrantes se formaron en temas de ornitología, biodiversidad y educación ambiental. Con ese conocimiento comenzaron a recorrer escuelas, espacios comunitarios y diferentes sectores del municipio para hablar sobre la importancia de proteger las aves y respetar la naturaleza.

Su objetivo era claro: cambiar comportamientos que parecían imposibles de modificar. Poco a poco, los niños empezaron a entender que aquellas aves que antes perseguían o lastimaban eran fundamentales para el ecosistema. La pedagogía comenzó a dar resultados y la comunidad fue sumándose al proyecto.

Lo que inició como una iniciativa ambiental terminó convirtiéndose, también, en una alternativa de desarrollo para Tasajera. Con el paso de los años, el proyecto llamó la atención de diferentes organizaciones que decidieron respaldarlo. Entre ellas aparecieron entidades como Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación ACDI/VOCA, que han acompañado distintos procesos de fortalecimiento comunitario.

|Le puede interesar La jugada de Yamil Arana para que Bolívar vuelva a ser la gran cantera del béisbol colombiano

Más allá de la protección de las aves, la asociación entendió que conservar la biodiversidad también significaba recuperar los espacios donde habitan. Por eso, una de sus grandes apuestas ha sido la restauración de ecosistemas estratégicos para la región.

De cuidar aves a restaurar manglares

Durante años, los manglares también sufrieron las consecuencias del abandono y las actividades humanas.

Los incendios, algunos provocados de manera intencional, afectaron amplias zonas de vegetación. El olor a madera quemada llegó a ser parte habitual del paisaje, mientras aves, peces y otras especies perdían espacios esenciales para sobrevivir. Frente a esta situación, las mujeres de la asociación decidieron ampliar su trabajo.

Además de promover el aviturismo, comenzaron procesos de restauración ambiental enfocados en la recuperación de manglares. Según los reportes del proyecto, ya han contribuido a la recuperación de cerca de 20 hectáreas, una labor que no solo beneficia a la biodiversidad, sino también a las comunidades que dependen de estos ecosistemas.

El impacto también se refleja en la economía local. Varias mujeres, que antes no contaban con ingresos estables, hoy participan en actividades relacionadas con el turismo de naturaleza, la educación ambiental y diferentes emprendimientos comunitarios.

Todo esto ocurre mientras Tasajera intenta construir una nueva imagen, ante el país, donde las aves ya no son un blanco de juego, sino un símbolo de conservación. Una donde los manglares vuelven a crecer y una donde un grupo de mujeres demostró que proteger la naturaleza también puede convertirse en una oportunidad para transformar vidas.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..