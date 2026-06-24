- Los pueblos colombianos escondidos que ahora quieren brillar ante el mundo

La carretera es una sucesión de curvas entre montañas verdes. De repente, aparece un lugar que parece detenido en el tiempo. Jericó no se revela de golpe, sino que se deja descubrir poco a poco. Primero se revelan las laderas cubiertas de cafetales, luego los balcones coloridos que se asoman entre la niebla matinal y, finalmente, las torres de la iglesia que dominan el paisaje como si vigilaran cada rincón del municipio antioqueño.

Una postal lejana de Jericó, Antioquia.

Ese encanto es,, precisamente el que hoy tiene a Jericó compitiendo por un lugar en uno de los reconocimientos más importantes del turismo mundial. El municipio hace parte de los ocho destinos colombianos postulados para ingresar al programa Best Tourism Villages 2026, una iniciativa de ONU Turismo que destaca pueblos rurales capaces de preservar su patrimonio cultural, proteger sus recursos naturales y generar desarrollo para sus comunidades a través del turismo sostenible.

Colombia ya ha tenido representantes en este selecto listado internacional como Murillo o Jardín, pero en esta ocasión son varios los municipios que buscarán abrirse camino ante destinos de todo el mundo y demostrar que la riqueza turística del país va mucho más allá de las grandes ciudades.

Los pueblos colombianos que buscarán hacer historia internacionalmente

Entre los elegidos aparece también Consacá (Nariño). Allí, el verde parece tener una tonalidad más intensa y el aire lleva ese aroma fresco de la tierra húmeda característica de los Andes nariñenses. A la distancia, el volcán Galeras vigila el territorio como un guardián permanente. Quienes llegan encuentran un municipio tranquilo, rodeado de fincas, cultivos y paisajes que conservan buena parte de su esencia rural.

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Otro de los candidatos es El Peñón (Santander). Es un pueblo que parece aferrarse a la cordillera y convivir con una geografía imponente. Las montañas lo rodean como murallas naturales y la vida avanza con la calma propia de los territorios campesinos. Sus cavernas, senderos y paisajes naturales lo han convertido en uno de los destinos emergentes del turismo santandereano.

El Peñón, Santander

Caldas tendrá doble representación. La primera llega con Marulanda, uno de esos lugares donde la neblina forma parte del paisaje cotidiano. Allí las montañas, los páramos y los extensos valles dibujan una postal que escapa del ritmo acelerado de las grandes ciudades. Sus casas tradicionales y calles empinadas conservan buena parte de la identidad que ha caracterizado al municipio durante generaciones.

La segunda apuesta caldense es Norcasia, un destino que ha encontrado en la naturaleza su principal fortaleza. Los embalses, ríos y cascadas dominan el paisaje. El agua se abre paso entre cañones y montañas, creando escenarios que han convertido al municipio en un referente para quienes buscan turismo de aventura y experiencias al aire libre.

Huila también tendrá un representante con Paicol, también conocido como la "Puerta del Viento". Sus calles conservan la arquitectura tradicional de los pueblos del interior del país, con corredores amplios, fachadas coloridas y plazas que siguen siendo el punto de encuentro de la comunidad. A su alrededor, se pueden visitar cavernas, quebradas, cañones y senderos que han fortalecido su atractivo turístico durante los últimos años.

Paicol, Foto: gobernación del Huila

La lista continúa con Sesquilé, en Cundinamarca, un municipio profundamente ligado a la historia muisca y a la leyenda de El Dorado. Su cercanía con la laguna de Guatavita le ha permitido consolidarse como uno de los destinos culturales y naturales más importantes del altiplano cundiboyacense.

Finalmente aparece Usiacurí, en Atlántico. Allí el paisaje cambia por completo. El calor del Caribe se mezcla con el sonido de las aves y el trabajo artesanal de decenas de familias que elaboran sombreros, bolsos y otras piezas utilizando palma de iraca. Sus calles tranquilas y su tradición artesanal le han dado una identidad única dentro de la región.

Con estos ocho municipios, Colombia buscará volver a destacarse en el escenario internacional y demostrar que algunos de sus mayores tesoros turísticos se encuentran lejos de las grandes capitales. Lugares donde la naturaleza, la cultura y las tradiciones siguen marcando el ritmo de la vida cotidiana.

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