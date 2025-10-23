Shakira, quien lleva 35 años en escenarios, con sus USD 300 millones encabeza el listado de los más ricos; muy lejos con USD25 millones la siguen Karol G y Maluma

Once colombianos, entre ellos Shakira, Karol G y Maluma llegarán este jueves en limusina y vistiendo ropa de diseñador a la gala de los Premios Billboard. Será una noche mágica en la que no solo brillarán por su música, también lo hará su poder. En la alfombra roja se medirán las marcas, los egos, las fortunas. Será un momento más en el que mostrarán que en la industria latina de hoy no solo se canta: se invierte, se factura, se domina.

La cita para vivir la edición número 32 de los Premios Billboard es en Miami, una ciudad de playas que poco duerme. El calor de la ciudad competirá con el de los reflectores y allí Bad Bunny, con sus 27 nominaciones, llega como uno de los protagonistas más importantes de la gala. El reguetonero demuestra que Latinoamérica asiste como una potencia en la industria de la música.

Aparte de Shakira y Karol G, también están entre los nominados Maluma, Feid, Manuel Turizo, Kapo y Kali Uchis, figuras que han convertido la música latina en un negocio global y en un músculo financiero que va más allá de los escenarios y los estudios de grabación.

La barranquillera Shakira ha convertido su talento en un emporio empresarial que abarca mucho más que la música. Ha invertido en empresas tecnológicas, bebidas energéticas y snacks saludables como Skinny Dipped Almonds. También ha apostado por bienes raíces en Estados Unidos y ha cerrado colaboraciones con marcas internacionales como Fisher-Price, Amuleto, el equipo de eSports KOI y la firma de ropa interior sostenible Parade Underwear. Todo este universo empresarial la ha llevado a reunir una fortuna cercana a los 300 millones de dólares (más de 1,1 billones de pesos colombianos). En esta edición de los premios compite en seis categorías, entre ellas Artista Femenina de las Hot Latin Songs y Álbum del Año.

A unos pasos detrás, pero con un ascenso meteórico, aparece Karol G. Su nombre, impreso en diez nominaciones, resuena en categorías como Global 200 Artista Latino del Año y Hot Latin Songs Artista del Año Femenina. Su patrimonio, estimado en 25 millones de dólares (unos 97 mil millones de pesos), habla de una carrera que ha sabido equilibrar el éxito artístico con la visión empresarial.

En Medellín, su ciudad natal, ha construido un ecosistema propio que incluye los bares El Callejón del Gato y Provenza, el restaurante Carolina y su sello discográfico Bichota Récords. Allí transformó su estilo en una marca global.

En el mismo panorama aparece Maluma, con una sola nominación pero con un poder financiero que lo mantiene entre los artistas más ricos de la música colombiana. Su fortuna asciende a 22 millones de dólares (cerca de 85 mil millones de pesos), fruto de una carrera que combina espectáculo y estrategia.

Es fundador de su sello Royalty Records, de la marca de ropa deportiva Remanence y de la bebida Contraluz Mezcal, además de su línea de perfumes Dembow. Su pasión por los caballos lo llevó a crear el criadero El Retalo, donde algunos de sus ejemplares han ganado competencias de paso fino. Entre giras internacionales y portadas de revistas, también representa el lujo como imagen de marcas como Rolex, un reflejo de su estilo sofisticado y su gusto por lo exclusivo.

Otros de los nominados que reportan un capital exorbitante son Kapo, con 381 mil dólares (más de mil millones de pesos colombianos), Manuel Turizo, con 6 millones de dólares (aproximadamente 23 mil millones de pesos), Kali Uchis, con 921 mil dólares (cerca de 3 mil millones de pesos), Feid, con 8 millones de dólares (31 mil millones de pesos) y el grupo Morat, con 2,71 millones de dólares (8,1 mil millones de pesos colombianos). Sobre los otros nominados, Discos Fuentes, La Sonora Dinamita y Grupo Niche, no hay cifras oficiales disponibles.

Para ver a estas estrellas del lujo y el talento, la gala será transmitida en vivo por Latinoamérica a través de Telemundo y Telemundo Internacional. El canal habilitará un link de transmisión online para quienes no puedan acceder a la televisión por cable. El evento comenzará a las 7:00 p.m. hora Colombia.

