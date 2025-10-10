La caída de Victoria’s Secret por la que llamaron a Karol G para levantar su reputación

La relación entre el dueño de la marca Les Wexner y Jeffrey Epstein fue usada por el abusador para engañar jóvenes, el apoyo a la firma se fue al piso

El pasado 8 de septiembre, a través de un video con el característico tono rosa de la reconocida marca de lencería estadounidense, se anunciaron en redes sociales las artistas que formarán parte del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, programado para el 15 de octubre. La artista principal de esta nueva edición será la antioqueña Karol G.

Esta icónica pasarela se ha destacado por reunir a los rostros más reconocidos, no solo en el mundo de la moda, sino también en el de la música. Cada colección ha estado acompañada por artistas de talla mundial que interpretan su repertorio en honor a los ángeles de Victoria. Sobre el escenario han brillado figuras como Selena Gómez, Taylor Swift, Justin Bieber, Nicki Minaj, Lady Gaga y Harry Styles.

Entre las modelos de alta costura que han marcado historia en este desfile se encuentran Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Gigi Hadid, Bella Hadid, Tyra Banks, Barbara Palvin, Kendall Jenner y Cara Delevingne.

Actualmente, el anuncio de Karol G junto a otras estrellas que integrarán el show de este año como Madison Beer, Missy Elliott y TWICE responde a la estrategia continúa de la marca por revitalizar su reputación y aumentar sus ventas, las cuales se vieron afectadas desde 2019. Ese mismo año se tomó la decisión de pausar un desfile que se había celebrado de forma ininterrumpida desde 1995, hasta que el año 2024 se retomó la muestra televisada.

Los escándalos de Victoria’s Secret

A pesar del éxito indiscutible que Victoria’s Secret mantuvo durante décadas con la transmisión de colecciones innovadoras en la industria de la lencería, a finales de la década de 2010 esa racha comenzó a desmoronarse. La crisis que afectó tanto su valor en la bolsa como su reputación pública tuvo múltiples causas, entre ellas la relación del fundador de la marca, Les Wexner, con el traficante de menores y abusador sexual Jeffrey Epstein.

Ambos se conocieron a mediados de los años ochenta, cuando Wexner buscaba un asesor financiero. Epstein, que se desempeñaba en ese ámbito, no tardó en ganarse su confianza. Desde entonces mantuvieron una relación cercana, tanto profesional como personal. Fue a raíz de esa confianza que Wexner le otorgó un poder notarial que permitía a Epstein actuar en su nombre. Con este respaldo, Epstein se valió del nombre de Victoria’s Secret para reclutar jóvenes bajo la falsa promesa de contratarlas como modelos, lo que derivó en graves casos de explotación sexual de menores.

Wexner aseguró desconocer lo que ocurría. Afirmó que rompió todo vínculo con Epstein en 2008, tras conocerse la primera acusación formal por abuso sexual. Años después, cuando Epstein fue arrestado en julio de 2019, el empresario emitió un comunicado en el que expresó su repudio. “Nunca hubiera imaginado que podía haber causado tanto dolor. Condeno su comportamiento aborrecible en los términos más enérgicos posibles y estoy asqueado por las revelaciones que he leído en las últimas semanas”, declaró entonces.

Sin embargo, sus palabras no fueron suficientes para contener la controversia. En 2020 vendió sus acciones, mientras la marca enfrentaba además una fuerte caída de audiencia. Parte del rechazo también se debió a la falta de inclusividad en el desfile, con modelos que no reflejaban la diversidad de sus consumidoras.

La edición de 2018 fue la que registró la menor audiencia en su historia, con solo 3,27 millones de espectadores, según TV by the Numbers. Una cifra muy lejana a los 12,4 millones que logró en su punto más alto en 2001.

Todo esto provocó una caída del 40% en las ventas, lo que supuso un duro golpe en Wall Street y obligó a la marca a enfrentar una crisis que parecía irreversible.

En su intento por recuperarse, Victoria’s Secret inició una serie de cambios y reestructuraciones. El objetivo era adaptarse a las nuevas tendencias, recuperar su credibilidad y mantener viva la figura de sus icónicas portadoras de alas, sin perder de vista la diversidad.

La incorporación de artistas globales como la colombiana Karol G y el grupo surcoreano TWICE responde a este nuevo enfoque. Victoria’s Secret busca consolidarse como una marca contemporánea que, aunque ha enfrentado serias dificultades, sigue en pie. Desde el año pasado, ha dejado claro que el desfile está más vivo que nunca.

