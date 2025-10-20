El argentino que conquistó Bogotá y el Red Bull Batalla 5 vidas: así acabó con las leyendas del freestyle

Ante rivales consagrados y bajo el formato más exigente del freestyle, Mecha salió victorioso en Bogotá, demostrando su talento en 5 vidas de Red Bull

Cuando subió al escenario por sexta vez, el público ya sabía lo que venía: no solo otra batalla, sino la lucha de los campeones. El 18 de octubre de 2025, en Bogotá, la edición de campeones de 5 Vidas reunió a cinco de los nombres más icónicos del freestyle en español: Mecha (Argentina), Lokillo (Colombia), Marithea(Colombia), Jesse Pungaz (Argentina) y McKlopedia (McKlopedia)

El formato era brutal: cinco vidas para cada competidor, sin réplica; cada rima podía ser la última. El que fallara demasiado, caía. Resistir, adaptarse, atacar cuando hubiese que hacerlo. Mecha, acostumbrado a la presión, lo sabía bien.

Así fue mecha se llevó el bicampeonato de Red Bull Batalla Batalla 5 vidas

Desde el primer round, Mecha mostró que su victoria no sería casualidad. Con oficio, paciencia y lectura de escenario, fue derribando rivales: primero McKlopedia, luego Jesse Pungaz, luego Marithea… hasta que llegó el duelo final con Lokillo.

Lokillo había llegado con furia, con estilo propio, decidido a imponerse ante su público en casa. Pero Mecha tenía otra cosa: temple, estrategia y el peso de la experiencia internacional. En la final, cuando el colombiano decidió usar el comodín para virar la balanza, Mecha respondió con elegancia. Atacó, se defendió, reguló ritmos… y finalmente conectó con el público. “El rap salva vidas”, dijo tras levantar el trofeo.

El jurado, Gazir, Jota y Basek, entendió que en esa noche no bastaba con flow: había que tener criterio, dominio del silencio, precisión en el timing. Y Mecha lo tuvo. En un escenario donde cada vida cuenta, el argentino aprovechó la técnica de selección de beat, de cambio de estilo, de lectura de rival. No era solo rapear: era jugar ajedrez al ritmo de un beat.

Foto: Red Bull Batalla.

Ahora, con la corona en sus manos, Mecha no solo es el ganador de una batalla más. Es el campeón de una edición que será recordada: la de los campeones enfrentándose entre sí, sin margen para error. Y lo hizo con sobriedad, sin estridencias, demostrando que cuando se domina el escenario, la rima encuentra su nivel más alto.

