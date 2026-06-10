Las fechas claves del CNE para la postulación de testigos y observadores electorales para las elecciones del 21 de junio

La máxima autoridad electoral recordó que las acreditaciones deberán realizarse mediante la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales

En la cuenta regresiva hacia la definición del próximo presidente de Colombia, las agrupaciones políticas y organizaciones de observación electoral tienen una tarea clave por delante: registrar a los actores que participarán en la vigilancia del proceso democrático.

Para ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reiteró que la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales es el único mecanismo autorizado para adelantar estos trámites de cara a la segunda vuelta presidencial.

La jornada electoral del próximo 21 de junio enfrentará en las urnas a Abelardo de la Espriella (10.366.143 votos) e Iván Cepeda (9.703.921), quienes obtuvieron las mayores votaciones en la primera vuelta celebrada el 31 de mayo. En ese contexto, el organismo electoral insistió en la necesidad de que todas las acreditaciones se gestionen de manera centralizada y dentro de los plazos establecidos.

¿Hasta cuándo se pueden acreditar los testigos y observadores electorales para la segunda vuelta presidencial?

De acuerdo con el CNE, el viernes 12 de junio a las 5:00 p.m. (hora colombiana) vencerá el plazo para la postulación de testigos en el exterior, así como de auditores de sistemas y observadores electorales.

Por su parte, el jueves 18 de junio a las 5:00 p.m. finalizará el periodo habilitado para registrar testigos electorales que ejercerán funciones en el territorio nacional durante la segunda vuelta, tanto en mesa de votación como en comisiones escrutadoras.

La Corporación señaló que la plataforma tecnológica permite desarrollar un proceso seguro, centralizado y transparente, facilitando la verificación y el control de las solicitudes que presentan las organizaciones políticas y los organismos de observación.

Además, las agrupaciones políticas cuentan con una mesa de ayuda permanente a través del numeral #259, canal dispuesto para resolver inquietudes relacionadas con los procedimientos de acreditación. A ello se suma un esquema de atención personalizada mediante el cual cada campaña dispone de acompañamiento y soporte técnico durante las 24 horas del día.

En contexto: El sistema del CNE que acreditará los testigos y vigilará en tiempo real las elecciones presidenciales

¿Cuántos testigos electorales hubo en la primera vuelta presidencial?

La importancia de este proceso quedó reflejada en la primera vuelta presidencial. Según datos divulgados por el CNE el pasado 29 de mayo, fueron postulados 373.612 testigos electorales, la cifra más alta reportada para una elección presidencial en Colombia.

Ese número permitió proyectar una cobertura del 98,31 % de las más de 122.000 mesas de votación habilitadas para esos comicios, consolidando un récord histórico de participación en las labores de vigilancia electoral.

El organismo también informó que la cifra representó 191.000 registros adicionales frente a las elecciones presidenciales de 2022, equivalente a un incremento del 105,3 %.

Con la segunda vuelta a pocos días de realizarse, el CNE reiteró el llamado a que los trámites se efectúen oportunamente para garantizar la transparencia, el seguimiento ciudadano y las garantías democráticas durante la jornada electoral.

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