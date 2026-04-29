El sistema del CNE que acreditará hasta 1,7 millones de testigos y vigilará en tiempo real las elecciones presidenciales

Según el gerente de la Unión Temporal Actores Electorales 2026, la plataforma permite a testigos reportar en vivo desde las mesas y enviar resultados a sus campañas

El despliegue tecnológico para las elecciones presidenciales del 31 de mayo comenzó a tomar forma desde marzo, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) puso a prueba un sistema que logró acreditar a más de un millón de testigos electorales en las elecciones de Congreso de 2026. Ese resultado marcó un punto de partida para lo que será una operación aún más amplia.

Mauricio Llanos, gerente de la Unión Temporal Actores Electorales 2026, confirmó que el nuevo reto es mayor: “el tope proyectado para presidenciales podría alcanzar 1.700.000 testigos”, distribuidos en cerca de 123.000 mesas de votación en todo el país y el exterior.

Así funciona el sistema de monitoreo en tiempo real del CNE para testigos electorales

El proceso arrancó formalmente con mesas técnicas realizadas en abril entre el CNE y las 13 campañas presidenciales. Allí se definieron los lineamientos para la postulación de testigos, cuyos plazos son claros: hasta el 17 de mayo para el exterior y el 24 de mayo para el territorio nacional.

Según Llanos, el sistema está diseñado para cubrir todas las etapas. “Somos el aliado tecnológico del CNE para la postulación, acreditación y operación de actores electorales”, explicó. Estos actores incluyen testigos de mesa, auditores de sistemas y observadores.

Uno de los hitos clave ocurrió el 20 de abril a las 9:00 a. m., cuando se realizó un simulacro con participación de campañas, Procuraduría, Contraloría y observadores electorales. Allí se probó la carga de datos, la acreditación y generación de credenciales y el funcionamiento de la plataforma, incluida la app Comitium en Línea.

La app clave en la transparencia electoral en Colombia

El corazón del sistema es la herramienta digital que permite el registro y seguimiento de los testigos. En palabras de Llanos, “por primera vez tienen una aplicación para reportar desde el puesto de votación en tiempo real”. Se trata de la app Comitium en Línea.

Con esta aplicación, los testigos pueden reportar desde antes de las 8:00 a. m. si las mesas están instaladas correctamente. Al cierre, a las 4:00 p. m., pueden “tomar una foto del formulario E-14 y enviarla directamente a su campaña”, generando un control paralelo de resultados.

El ejemplo de las elecciones de marzo

Las cifras muestran la magnitud del despliegue. En marzo, además del millón de testigos, se registraron más de 10 mil auditores de sistemas, frente a los 386 registrados en procesos electorales anteriores. Para presidenciales, el límite proyectado es de 3.300 auditores.

El sistema también contempla cobertura territorial. En las elecciones legislativas, el cubrimiento alcanzó el 96 % de los puestos de votación, equivalente a más de 13.700 puntos en el país. La meta es igualar o superar ese porcentaje en mayo.

Para zonas con baja conectividad, el modelo mantiene un componente físico. “La acreditación se entrega ocho días antes, con credencial digital que se puede imprimir”, detalló Llanos, lo que permite operar incluso sin acceso a internet.

El paquete tecnológico incluye además capacitaciones. Durante la semana previa a las elecciones, habrá formación presencial en las 32 capitales y módulos virtuales. A esto se suma la distribución del documento “ABC del testigo electoral en cada mesa de votación”.

Otro elemento clave es la seguridad. Cada credencial cuenta con un código QR que permite verificar en tiempo real la autenticidad del testigo ante autoridades electorales y fuerza pública.

Con este sistema, el CNE busca coordinar una operación sin precedentes. La cronología es clara: pruebas en abril, cierre de inscripciones en mayo y despliegue total el 31 de mayo, cuando millones de datos serán generados y vigilados desde cada mesa en el país.

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