- Las enormes marcas que le siguen apostando a James Rodríguez de cara al Mundial pese a su poco fútbol

El ‘10’ de la Selección Colombia de fútbol, James Rodríguez, sigue siendo tendencia de cara a la próxima cita mundialista. Aunque el jugador llegó como el gran fichaje estrella del Minnesota United FC, lo cierto es que el cucuteño aún no ha debutado con su nuevo club, situación que tiene inquietos a muchos hinchas de la ‘tricolor’, preocupados por la falta de minutos de juego del mediocampista.

Sin embargo, hay un terreno en el que James Rodríguez no se detiene: el de los negocios. El capitán del combinado nacional continúa moviéndose como una figura atractiva para múltiples marcas que ven en él una oportunidad para conectar con millones de aficionados. Pese a las dudas sobre su presente deportivo, el cucuteño sigue siendo uno de los futbolistas más influyentes del país y podría convertirse nuevamente en una de las caras más visibles de la selección en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que incluso podría marcar su última aparición en un Mundial.

Las marcas que le apuestan a James Rodríguez de camino al Mundial 2026

A menos de 100 días para que comience la cita mundialista, varias marcas reconocidas en Colombia y en el exterior han decidido apostarle al futbolista como imagen de sus campañas. La jugada no es menor: el ‘10’ continúa siendo uno de los jugadores más representativos de la selección y, para muchos hinchas, sigue siendo la gran esperanza del equipo en el torneo internacional.

Una de las primeras compañías en sumarse fue la cervecera Bavaria, hoy parte del conglomerado global AB InBev. La empresa anunció a comienzos de diciembre de 2025 al capitán de la selección como nuevo embajador de Cerveza Águila, una de sus marcas insignia en el país.

El acuerdo convierte al cucuteño en la imagen de la cerveza hasta 2027 y hace parte de la estrategia de la plataforma “El fútbol es Águila”, con la que la compañía busca reforzar su vínculo con el deporte nacional y mantener su presencia en los momentos más importantes del fútbol colombiano.

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Pero no es la única gran empresa que ha decidido sumarlo a sus campañas. Recientemente se conoció que el futbolista también se convirtió en embajador de Mercado Libre, el gigante argentino del comercio electrónico que ha tenido un crecimiento notable en Colombia durante los últimos años.

La compañía tecnológica busca aprovechar la influencia del mediocampista para fortalecer su conexión con millones de usuarios en el país y en la región, especialmente en el contexto del Mundial, un evento que suele disparar la atención mediática y el interés de las marcas por asociarse con figuras deportivas.

James Rodríguez en Minnesota United FC.

De esta manera, el capitán de la Selección Colombia continúa consolidándose no solo como una figura clave dentro de la cancha, sino también como un rostro atractivo para las empresas que buscan posicionarse en el mercado. Mientras los aficionados esperan verlo sumar minutos con el Minnesota United FC, el cucuteño sigue ampliando su presencia en el mundo de los negocios y las grandes marcas.

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