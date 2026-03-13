Este pequeño pueblo del Chocó, ubicado en la frontera con Panamá, fue escenario del Desafío 2005 y guarda una de las playas más tranquilas del país

Colombia es un vasto territorio en el que existe una enorme variedad de destinos capaces de sorprender incluso a los viajeros más experimentados. Su ecosistema es tan diverso que ofrece escenarios ideales para todos los gustos: playas paradisíacas, montañas imponentes, selvas exuberantes y pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Sin embargo, entre tanta magia natural, hay rincones que pasan desapercibidos y que muy pocos se animan a explorar. Uno de ellos es Sapzurro, un pequeño centro poblado ubicado prácticamente en el extremo norte del país, en el departamento del Chocó, muy cerca de la frontera con Panamá.

Se trata de un lugar del que poco se habla, pero que guarda paisajes capaces de dejar sin palabras a quienes se aventuran a visitarlo. Allí, entre mar, selva y montañas, parece que la tierra se fundiera con el cielo para crear un paisaje único. No por nada este rincón del Caribe colombiano fue escenario de la grabación del recordado reality Desafío 2005: Cabo Tiburón, emitido por Caracol Televisión.

Así es Sapzurro, el último rincón de Colombia donde se grabó el reality de Caracol

Llegar hasta este destino no es precisamente sencillo, pero la experiencia termina valiendo cada minuto del viaje. Para empezar, es necesario tomar un vuelo hasta Capurganá, una ruta que suele operar la aerolínea Satena. Desde allí, el recorrido continúa en lancha durante aproximadamente 15 o 20 minutos hasta llegar finalmente a Sapzurro, un pequeño paraíso escondido en el municipio de Acandí, justo en el límite con Panamá.

Otra alternativa para los viajeros más aventureros es salir desde Turbo, un trayecto más largo por mar que también permite apreciar parte de la belleza natural del Golfo de Urabá.

Sapzurro. Foto: Roadtrip

Lo primero que suele cautivar a quienes llegan a este rincón del país es su playa. Se trata de una franja de arena clara bañada por aguas cristalinas que, pese a su belleza, sigue siendo poco visitada en comparación con otros destinos turísticos del Caribe colombiano. Es un lugar tranquilo, casi silencioso, donde los visitantes pueden desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad y disfrutar de un ambiente relajado frente al mar.

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La experiencia se vuelve aún más especial gracias a la selva tropical que rodea el poblado. Este paisaje verde y exuberante permite explorar senderos naturales y observar parte de la flora y fauna que caracteriza a esta zona del Chocó biogeográfico, una de las regiones más biodiversas del planeta.

Para quienes desean quedarse más tiempo, en Sapzurro existen pequeños hospedajes que permiten vivir de cerca la cultura local. Allí la gastronomía también juega un papel importante: pescados y mariscos frescos, muchas veces capturados el mismo día, hacen parte de los platos que ofrecen los habitantes del lugar.

Los visitantes más aventureros también encuentran diversas actividades para disfrutar del mar. El buceo, el snorkel y la pesca artesanal son algunas de las experiencias más populares en este destino, que conserva un aire auténtico y poco intervenido por el turismo masivo.

No es extraño entonces que este paisaje haya llamado la atención de producciones televisivas. De hecho, parte del reality Desafío 2005: Cabo Tiburón fue grabado en esta zona cercana a Cabo Tiburón, aprovechando la espectacularidad de sus playas y la naturaleza salvaje que rodea el lugar.

Sapzurro es, en definitiva, uno de esos destinos que demuestran que Colombia aún guarda tesoros poco conocidos. Un rincón mágico que, aunque no suele aparecer entre los lugares más populares del país, ofrece paisajes tan impresionantes que parecen sacados de un cuento.

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