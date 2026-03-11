- La alianza entre los Santo Domingo y los Calleja para poner a volar otra de sus marcas en Colombia

La compañía ya suma 51 tiendas en el país y ahora apuesta por crecer en La Guajira con un local de más de 500 metros cuadrados

En 2025, la familia Santo Domingo volvió a ser noticia tras la adquisición de la reconocida marca de calzado deportivo Skechers por parte del fondo de inversión 3G Capital, en el cual los empresarios colombianos tienen participación. La transacción, valorada en aproximadamente 9.000 millones de dólares, llamó la atención en el mundo empresarial, pues se trata de una de las marcas de tenis más populares del planeta y con una presencia cada vez más fuerte en América Latina.

La movida no solo se sintió en los mercados internacionales. En Colombia, la marca continúa avanzando con su estrategia de expansión y recientemente inauguró una nueva tienda en un punto estratégico del país. El nuevo local abrió sus puertas en Viva Wajira Outlet, un centro comercial que hace parte del portafolio del Grupo Éxito, hoy controlado mayoritariamente por el conglomerado salvadoreño Grupo Calleja.

Tienda Skechers en la Guajira, en Viva Wajira Outlet.

La tienda, ubicada en la ciudad de Riohacha, tuvo como protagonista a Cristian Dongui, actual country manager de Skechers para Colombia, Chile y Perú. Se trata de un ejecutivo con una larga trayectoria en la compañía, pues llegó a la marca en 2009 como responsable de la operación en Chile. Antes de asumir cargos regionales, también trabajó como brand manager para importantes compañías del sector del calzado en países como Colombia y Chile, entre ellas Bata.

La llegada de Skechers a La Guajira representa una apuesta importante para la marca en el país. El nuevo establecimiento cuenta con un espacio de 502 metros cuadrados y ofrecerá una amplia gama de productos, entre ellos una de las tecnologías más recientes de la compañía: los Skechers Hands Free Slip-ins, un modelo diseñado para facilitar el uso del calzado sin necesidad de agacharse o utilizar las manos.

Además del calzado, el punto contará con un portafolio complementario de ropa deportiva y accesorios que hacen parte de la estrategia de la compañía por posicionarse como una marca de estilo de vida, más allá del simple calzado deportivo.

Con esta apertura, Skechers suma ya 51 establecimientos en Colombia, consolidando su presencia en el mercado nacional. A nivel global, la compañía tiene presencia en más de 150 países, lo que demuestra el alcance de una marca que en los últimos años ha logrado competir de tú a tú con gigantes del sector deportivo.

Para el fondo 3G Capital, donde participan los Santo Domingo, la expansión de la marca en mercados emergentes como Colombia representa una oportunidad clave de crecimiento. La elección de un centro comercial como Viva Wajira Outlet tampoco es casual: se trata de uno de los complejos comerciales más importantes de la región Caribe, que ha venido dinamizando el comercio en La Guajira.

Esta apertura hace parte de la estrategia de expansión que Skechers viene desarrollando en Colombia, con la que busca llegar a nuevos públicos y consolidar su presencia en regiones donde el comercio organizado sigue creciendo. Habrá que ver cuál será el próximo destino de la marca en el país y cómo continuará su apuesta por el mercado colombiano.

