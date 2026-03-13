Con $86 mil millones de regalías, Bolívar construirá universidad en Montes de María y otros dos proyectos educativos

Los proyectos impulsados por Yamil Arana buscan, entre otras cosas, abrir más de 4 mil cupos para jóvenes de una región que durante años fue escenario de conflicto

Universidad de los Montes de María

El departamento de Bolívar, gobernado por Yamil Arana, cuenta con 86 mil millones de pesos para la construcción de la Universidad Montes de María, que está llamada a llenar un vacío en la región.

El objetivo es ofrecer formación de alta calidad a los jóvenes de la región de los Montes de María, específicamente de El Camen de Bolívar, lugar que está profundamente marcado por las heridas de un conflicto armado que les impidió durante años a sus habitantes la posibilidad de acceder a la educación superior.

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El campus universitario abrirá sus puertas con 4 mil cupos y ocupará un lote de 30.000 m2 que contará con laboratorios de Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos, Simulación y Gestión Agroambiental, entre otros que estarán equipados con herramientas de último nivel.

La institución educativa es un logro de la Gobernación de Bolívar. Luego de que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones les diera la espalda con la financiación del proyecto, la Gobernación decidió asumir la financiación con recursos propios para que el proyecto no se fuera al abismo. Finalmente, el dinero salió de las transferencias de regalías regionales que hace el Estado, las cuales provienen de la explotación de recursos naturales como el petróleo en distintas zonas del país.

Universidad de los Montes de María

Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar tendrá nueva sede

Otra de las prioridades de la agenda del gobernador Yamil Arana ha sido mejorar la infraestructura de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias, considerada la institución más importante de Bolívar. Por esta razón, se recuperará el edificio ubicado frente a la plaza Benkos Biojó, en el sector La Matuna de Cartagena.

El inmueble pertenece a la antigua sede de la Lotería de Bolívar, pero pasó a ser propiedad de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias desde 2022, cuando se pudo librar al inmueble de una deuda predial de $4.303 millones. El edificio será restaurado mediante un proyecto arquitectónico que está proyectado para integrar sus diez pisos con el entorno y ofrecer nuevos espacios para ampliar la cobertura y la oferta educativa, que actualmente se encuentra a tope debido al crecimiento de la institución. Todo esto también se hace con miras a que la institución logre la acreditación en Alta Calidad Institucional que otorga el Ministerio de Educación.

Nueva sede de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar

Más de 20 municipios con acceso a universidad

Actualmente, en Bolívar hay doce colegios que ofrecen programas de educación superior en la jornada nocturna. Este proyecto ha permitido cerrar las brechas de educación que han vivido los bolivarenses. Por esta razón, durante 2026 se sumarán ocho colegios más para que en sus instalaciones se brinden programas en convenio con universidades como UniCaribe, UNAD, Universidad del Atlántico, Universidad de La Paz y la Universidad Popular del Cesar.

Yamil Arana, gobernador de Bolívar

Los programas que se ofrecen son Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Producción, Ingeniería Agro-industrial, Licenciatura en Artes, Contaduría Pública, Pedagogía Infantil, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Empresarial.

En conjunto, estas iniciativas se suman a la red de instituciones públicas de educación superior que ya funcionan en el departamento, como la Universidad de Cartagena y la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, y apuntan a ampliar la cobertura y diversificar la oferta académica disponible para los jóvenes bolivarenses. Con nuevos campus, mejor infraestructura y programas que llegan incluso a los municipios más apartados, la apuesta del departamento busca que cada vez más estudiantes puedan acceder a formación profesional sin tener que salir de su territorio.

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