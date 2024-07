Flora Martínez, la estrella que pausó la actuación estando en la cúspide para iniciarse en el canto

.Publicidad.

Del variado y muy talentoso compilado de actrices colombianas que se han robado el corazón de muchos con su belleza e interpretaciones destaca Flora Martínez. Quien es el ‘amor platónico’ de toda una generación y que sorprendió con papeles completamente opuestos como Tatiana Gómez en Vecinos y Rosario en Rosario Tijeras. Pero desde hace algunos años ha impactado aún más con una faceta musical que ha día de hoy quiere explotar más que nunca.

Como muchos ya lo saben Flora es una actriz colombocanadiense nacida en Montreal que desde que llegó a Colombia se ha dedicado a prosperar una carrera en la actuación en la que por cierto ya cumple 31 años de trabajo. Con una infinidad de producciones exitosas de cine y televisión como La saga, negocio de familia (2004), Mujeres asesinas (2008), Vecinos (2009), La bruja (2011), Amas de casa desesperadas 2 (2012) y la que la hizo acreedora de varios premios Rosario Tijeras (2005).

Tuvimos la oportunidad de hablar con la artista y como ella misma nos lo hizo saber, es actriz desde la cuna, para ella es más fácil actuar que la vida misma en muchas ocasiones. Pero eso no la ha hecho entrar en una zona de confort, de hecho, entre sus papeles favoritos no solo está Rosario, también está Itzia, de la película que actuó y dirigió 'Itzia: tango y cacao' donde interpreta a una mujer con discapacidad auditiva. Papel que le ayudó a mostrar otra faceta suya pues no quería ser encasillada ni sexualizada por un solo papel.

Así es la faceta musical de Flora Martínez

Flora nunca vió la música como algo ajeno a su vida, ello nos contó que su faceta como actriz y cantante nacieron juntas. Incluso quería ser cantante antes de ser actriz, pero debido a una mala experiencia con un productor que quiso sobrepasarse ella cerró esa puerta. Sin embargo, cuando se fue a Nueva York terminó estudiando ambas en paralelo.

Aunque muchos no lo sepan esta es una pasión que ha estado en la vida de la colombocanidense desde siempre. Además, otro factor que la impulsó a potencializar ese lado fue su esposo, José Reinoso, un productor y pianista de jazz uruguayo con quien contrajo matrimonio en 2008. A quien le expresó su deseo de cantar y se terminó convirtiendo además en su maestro, gracias a su amplia experiencia en el mundo de la música, pues ha trabajado con grandes en la escena como Andrés Calamaro y José Luis Perales.

La actriz lanzó su primer álbum en 2016 llamado ‘Flora’, con diez canciones que interpreta de jazz y boleros, luego siguió el proyecto ‘Flores para Frida’ un espectáculo inspirado en Frida Kahlo, en 2021 lanzó ‘Aquellos’ y así ha ido creando todo un repertorio. Aunque debido a su proyecto de 'Itzia: tango y cacao' estuvo 2 años fuera del escenario musical. Sin embargo, para su sorpresa los oyentes no disminuyeron, aumentaron lo que la motivó a volver a la música. Tanto así, que actualmente tiene 1 millón de oyentes mensuales en Spotify.

A pesar de su bella voz y su talento, Flora afirma que uno de los momentos más difíciles de su carrera ha sido aventurarse y apostarle a la música. Sobre todo por miedo al rechazo propio y al rechazo del público. Esa incertidumbre de dejarse llevar por la música. Algo que le enseñó a darse permiso de hacer lo que ha construido por mucho tiempo.

Además su faceta como actriz le ha aportado grandemente a su faceta como cantante, ella considera que para actuar de la mejor manera uno debe olvidarse de uno mismo y vivir en la carne del papel que se interpreta. Y en la música es igual de cierta manera, pues debe olvidarse de sí mismo y dejar que la música tome el control, aunque aclaró que para poder hacerlo se debe tener mucho conocimiento en la materia.

Su nuevo proyecto musical: Bajo la Piel

Ahora después de este largo recorrido que la llevó a encaminarse en su carrera como cantante, Flora inició un nuevo show en formato de concierto en vivo con una selección de canciones de géneros como el Bolero, el Jazz norteamericano, la Bossa-Nova; sin dejar de lado su pasión por las rancheras, el pop y canciones de su propia autoría. Se llama Bajo la Piel, nombre escogido en honor a todo eso que tenemos en nuestro interior y nos hace humanos, nuestro sentimientos, nuestro corazón y el sentir intensamente.

Es un concierto para mayores de 18 años y se estará presentando en el Teatro Nacional La Castellana ubicado en la Calle 95 # 47 - 15, los días 13, 14, 20 y 21 de agosto a las 8:30 pm. Será un show muy especial con canciones de reconocidas artistas como Rocío Dúrcal, Alejandra Guzmán, Daniela Romo, Yuri, Selena, entre otros. Además, es una oportunidad, si no lo ha hecho, de conocer esta faceta de Flora.

La entrevista completa la encuentra a continuación, para que no se pierda ningún detalle:

