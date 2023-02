.Publicidad.

La presentadora Sara Uribe actualmente hace parte del reality de RCN ‘Survivor, la isla de los famosos’, tras un momento que vivió y con el cual preocupó a más de uno de sus seguidores, reveló una dura realidad por la que atraviesa.

La también modelo en varias ocasiones ha hablado de los episodios de depresión que ha vivido a causa de fuertes y dolorosos momentos que ha tenido que atravesar a lo largo de su vida.

En uno de los más recientes capítulos de ‘La isla de los famosos’, Sara Uribe tuvo un ataque de pánico, esto por la desesperación de no poder conciliar el sueño “Me dio un ataque de pánico anoche, no podía respirar, temía que lloviera, que se me apareciera un alacrán”.

La depresión es una realidad. Pedir ayuda a tiempo es la diferencia que puede marcar tu vida y la de las personas que amas. En @SurvivorLaIsla viví momentos muy duros porque no me estaba tomando el medicamento. Y sí, no es pecado tomar medicinas. — Sara Uribe Cadavid (@SaraUribeTV) January 31, 2023

A raíz de esta situación la modelo reveló que se encuentra en un tratamiento psiquiátrico “porque desde hace aproximadamente un año entré en una depresión muy fuerte, porque me separé, porque quebré en mis negocios y me robaron mucho dinero”

También Sara Uribe reveló que el tratamiento incluye unas dosis de medicamentos “Para yo poder dormir, para yo poder descansar bien, para poder alimentarme porque no me daban ganas de comer, me ayudaron con medicamentos Me bajaron la dosis antes de venir al programa, pues porque ya estoy saliendo del tratamiento, pero pues yo no lo he dejado del todo, Dios quiera que no vaya a colapsar”, confesó la presentadora ante las cámaras del programa.

