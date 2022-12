Al mejor estilo de Falcao: las constantes lesiones que podrían alejar de la élite a Luis Díaz

Una simple molestia en el último entrenamiento del Liverpool confirmó la peor noticia para Luis Díaz. Después de haber estado en recuperación durante los últimos dos meses, el jugador colombiano volvió a recaer en su lesión; y aunque en un principio no parecía algo grave, finalmente tuvo que ser operado de urgencia para evitar mayores complicaciones.

Very Happy to be back🙌🏻😍 pic.twitter.com/tElR5wfFDb

— Luis Fernando Díaz (@LuisFDiaz19) December 6, 2022