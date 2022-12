.Publicidad.

El Everton se convirtió en el gran salvador de James Rodríguez en el año 2020. El 10 necesitaba la regularidad que había perdido en el Real Madrid; y aunque inició con pie derecho su travesía en Inglaterra, poco a poco fue relegado del equipo y al final tuvo que salir por la puerta de atrás y llegar al futbol árabe, a Catar mas exactamente.

Pues un año después de su salida, el médico del Everton, Danny Donachie, confirmó cuales fueron las razones por las que el 10 no logró acoplarse al club; y lejos de pensar que fue por algo deportivo, lo único que sacó a James de la titularidad fueron sus recurrentes lesiones, las mismas que lo dejaron por fuera de Rusia 2018 y le causaron tantos inconvenientes en el Real.

Danny Donachie, exdirector del cuerpo médico de los Toffees, llenó de elogios al colombiano: . “James es un talento increíble y probablemente uno de los jugadores más talentosos que he visto, si no el más talentoso.” ⁦@jamesdrodriguez⁩https://t.co/qxr7QLqzP2 — Fernán Martinez (@FernanMartinez) December 11, 2022

"Su historial de lesiones era bastante malo cuando entró, así que tuve mis preocupaciones sobre eso. Tuvimos mucho diálogo sobre eso con Marcel Brands y Carlo Ancelotti sobre si sería capaz de seguir jugando en la Premier League" fueron las palabras de Donachie.

Así mismo, el médico aseguró que "no fue un camino de rosas" para James vestir la camisa azul, ya que era bastante frustrante que no pudiese demostrar todo ese talento debido a los constantes problemas físicos. Además, aseguró que la salida del 10 no se debió a su comportamiento, debido a que siempre tuvo una actitud de "primera clase".

Queda mas que claro que el 10 no le dijo adiós al futbol británico por problemas con el técnico ni por su falta de profesionalismo. Simplemente el club no vio factible seguir pagándole al futbolista un montón de dinero, para no poder sacar su máximo potencial. Esperemos que en el Olympiacos no le suceda lo mismo.