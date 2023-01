.Publicidad.

Cintia Cossio es una influenciadora y creadora de contenido para Onlyfans con mayor renombre en los últimos meses. Su vínculo sanguíneo con el también influenciador, Yeferson Cossio, la hecho también objetivo de diferentes críticas y señalamientos.

La mujer al igual que su hermano tiene el cuerpo lleno de tatuajes y en varias ocasiones ha cambiado su color de cabello.

Recientemente, en redes sociales comenzaron a vincular a Cintia Cossio con el jugador noruego Erling Braut Haaland. De acuerdo a los seguidores de la paisa, los dos tienen un gran parecido físico, hay quienes incluso señalan que podrían ser hermanos.

La influenciadora a través de Instagram comentó en video que había recibido varias etiquetas en diferentes imágenes y memes en las que la comparaban con el jugador. Ante esto Cossio dijo que no entiende las razones por las que dicen que ella y el noruego se parecen.

“No sean hijueput*s, en verdad que no sean así. Yo estoy viendo sus etiquetas en Facebook y acá en Instagram. ¡Yo no me parezco a Haaland! Empezando, mis cejas son oscuras, o bueno quizá cuando me enojo”, dijo Cossio.

Después pidió que le dijeran en qué aspectos se parece a Haaland “¡yo no me parezco a Haaland! ¿De dónde sacan ustedes parecido? Me tienen el Facebook y las etiquetas de Instagram locas. Yo: ay, juepucha, en qué me metí que no me di cuenta... que me parezco a Haaland”, cuestionó la influencer.

Cintia Cossio recibió tantas comparaciones con el jugador del Manchester City que decidió preguntarle a su madre si ella opinaba lo mismo que sus seguidores. Ante esto la mamá de la influencer respondió que se parecen pero antes de que se operara la nariz.

