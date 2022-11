Las brujas hoy vuelan en balón

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Mujeres muy jóvenes están volando en un balón de fútbol. Quién podía haber imaginado hace unas pocas décadas que en Colombia dos equipos femeninos iban a estar en el podio, subcampeonas y campeonas en su orden: la selección femenina de fútbol sub-17 y la selección femenina de microfútbol. Ahora, además de poder imaginarlo, se concretó y nos hace un resumen perfecto, no por eso menos difícil, de cómo han sido los vuelos de las brujas en este país.

Empecemos por las distintas escobas. Los brazos, los labios dulces, la vulva húmeda, caliente y umbral de partida, la teta y la leche, un regazo, la máquina de coser, las agujas de tejer, una receta, la pala y el palín, el machete, la leña, la tierra, la huerta casera, el cuchillo en la cocina, la cuchara en la mesa; también han sido escobas un brebaje, las hierbas, el sortilegio; después una cartilla, el tablero, un lápiz, una escritura pública, el voto, la matrícula universitaria, una conferencia, la novela, el ensayo, la diatriba, el escenario, un micrófono, la guitarra, el piano y también el lienzo; un computador o celular, un código, el microscopio, el reactor, la pipeta, el bisturí, la empresa, las cuentas, las palabras y las ideas o el salón de clase. Tantas escobas volando para cooperar y competir. Para cuidar, participar y construir.

Vuelos maravillosos, difíciles también y siempre torpedeados por misiles abiertos o encubiertos. A muchas las han tumbado y se han adaptado al corral como destino, otras han disminuido su vigor como estrategia de supervivencia y cada vez más, muchísimas mujeres en su escoba están volando alto y lejos, como águilas.

Por ejemplo a estas del balón la Dimayor las han dejado sin liga, las ha acosado sexualmente, han dicho sus dirigentes que el fútbol femenino es un caldo de cultivo del lesbianismo, o hablan de niñitas amateur; pero lo mejor, la cereza del pastel, es el comentario venenoso, misil soterrado cuando durante un partido espectacular, de alto nivel técnico, después de hacer fuerza para que ganen y comentar cómo es posible que no las apoye el sector deportivo si han volado alto y con las uñas, dicen entre [email protected] e [email protected] “Uy… con razón, es que sí, son machos, unas marimachos”.

Pero también su arribo a los podios nos auguran buenas noticias: yo me pregunto lo que para un niño (varón) de 8 años significa estar sentado al lado de su papá viendo un partido de fútbol, la cancha llena de mujeres en una final ¡y en un mundial! ¿Cómo verá después a las niñas que lo rodean? ¿Qué pasará en su sistema de creencias respecto a lo que es normal, bueno y femenino para una niña? ¿Para una mujer? Si además tiene un papá machurretas (una piropo feminista que usamos para connotar a un macho güevetas -perdón decentes por la tosquedad), ¿contrastará lo visto en casa con lo visto en la tv? Si hay disonancia de género, y también disforia, ¿en este caso cómo se llamará? ¿Disgeneria? Por lo menos en Colombia, la banda (ya que no hay liga) de Linda Caicedo y sus secuaces nos están haciendo muuucho bien a las mujeres, especialmente a las más jóvenes, ahora con referentes femeninos múltiples en su entorno. Estoy agradecida.

A propósito de referentes femeninos, otro efecto potente: cuando a la hermanita de 7 le planeen una vez más su vestidito rosa y su diadema de princesa para el cumpleaños, ¿recordará a Linda y querrá una fiesta temática futbolera? ¿Entenderá la diferencia entre ser princesa de cartón y ser una crack del fútbol? ¿En su colegio hablará alguien de la maravillosa coincidencia que nos deparó el destino en Colombia, la fiesta foránea de las brujas y la fiesta autóctona del fútbol, esta vez, las dos pensables en clave de mujeres?

El papá (y la mamá por supuesto, si es que puede pensar y hablar al lado del Rey León), ¿podrán ver dicha diferencia? ¿Podrán hablar de todo esto con sus [email protected]? ¿De brujas, escobas, alto vuelo, habilidades y virtuosismo femenino, machismo o violencia contra las mujeres (que es lo mismo)?

¿La mamá de la historia qué pensará? Se llenará de orgullo y logrará pensar en que son, como ella, las mismas brujas de siempre pero esta vez volando en un balón? ¿De pronto hará un recuento de sus vuelos fallidos? Por ejemplo, cuando después de haber terminado su carrera con honores, trabajar un par de años con fervor, se enamoró, se casó y embarazó; y en el dilema de casa y/o/ carrera, opta por la primera, y tras dos años de crianza exclusiva ya no puede reincorporarse al mundo profesional… “porque la dejó el tren”. O recordará a su mamá el día que cumplió setenta años diciendo “yo que lo di todo por ustedes y vean cómo me pagan, dejé lo mío para dedicarme al hogar, no pude trabajar, mi marido me dejó por otra y ahora ni siquiera tengo una pensión y dependo de ustedes”.

Para terminar, a propósito del cosmos juguetón y las coincidencias. Que Linda, nuestra Linda, se llame así me parece brujeril. Esta es una Linda. No una linda, lindura, lindeza, belleza y demás apelativos de la jaula. En aquelarre festivo estamos todas las Lindas del país -con L mayúscula de Libertad-. Empeñadas en seguir enseñando a volar a las nuevas generaciones de mujeres, a que aprendan a escoger la escoba que más les guste. A que jamás la suelten, por nada ni nadie en el mundo. Ahí está la clave de la buena vida.