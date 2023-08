Las 7 colombianadas vistas durante el día de los múltiples temblores

Por: MANUEL DE JESUS LOPEZ MATEUS |

agosto 22, 2023

Mi propósito es hacer hincapié en las siete cosas inexplicables que suceden en Colombia mientras tiembla, fenómeno natural que no sería el mismo sin esos detalles que ponen el sello colombiano.

1. Los periodistas que les caiga el edificio encima con tal de tener la primicia: se supone que en un fenómeno sísmico todo el mundo debe evacuar, pues en Colombia los periodistas siguen con la transmisión en vivo, como si lo que sucediera a su alrededor no los fuera a tocar, ¿su edificio no fuera a caer o como si simplemente se despojaran de su humanidad con tal de seguir mostrando como tiemblan las cámaras y el set. Acaso la orden de evacuación no incluye a todo mortal?

2. No hay una red de alarmas efectiva: ¿Algunos edificios hacen sonar alarmas propias, pero no deberían emitir un sonido que en realidad alertara a la población y que fuera realmente armónica y sincrónico? Resulta que no, incluso hay zonas donde ni siquiera sonó un pito.

3. Todo mundo corre para no ser aplastado, pero el peligro está frente a sus ojos: o acaso es que las construcciones en suelos no aptos, donde no hay control urbanístico, aquellas construías por albañiles sin supervisión de ingenieros, ¿será que esas no se caen? ¿O el show de evacuar es más chévere para la selfie que realmente generador de una conciencia que vivimos al borde del peligro?

4: El comercio informal frente a los grandes edificios: En nuestro país no se respetan las vías de evacuación, frente a las puertas de establecimiento de alto flujo se ubican precisamente quienes ofrecen sus productos a esas masas, pero en un momento de evacuación son el primer obstáculo a las personas que presurosamente buscan una vía despejada para evacuar.

5: Ascensores obsoletos por toda la ciudad: Parece que la filosofía con estos medios de transporte es como la del uso del Renault, hasta que aguante. Cientos de equipos de ascenso se encuentran totalmente obsoletos y son una caja de peligro en un movimiento sísmico, pero aquí no pasa nada y seguirán siendo empleados hasta que San Juán agache el dedo.

6. Edificios antiguos y sin medición efectiva del peso máximo a soportar: ¿pero tranquilos lo importante es “evacuar” los 20 pisos, lo del peso? Quejeso?

7. La adicción al Celular : muertos de la risa transmitiendo en vivo, otros tomando fotos, algunos más trinando “ estoy bien, gracias a Dios” algunos más intentando bloquear las redes celulares llamando a todo el mundo diciendo que están bien, inconscientes de que deberían esperar que el flujo de llamadas sea para los cuerpos de socorro, en conclusión valen mas los likes que realmente concentrarse en que nada le caiga encima o que por andar chateando caiga y quede aplastado por una estampida humana.

Estamos muy mal ante un terremoto, el temblor fue sólo una advertencia.