- Las 5 universidades colombianas que están al borde de la quiebra y tienen millonarias deudas sin pagar

Tras una larga tarea de arqueología documental, el equipo investigativo de El Observatorio de la Universidad Colombiana (OUC) reunió las cuentas de 214 instituciones de Educación Superior en Colombia y encontró datos que preocupan al sector.

Actualmente, en Colombia hay 306 universidades registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) a las que cobija la responsabilidad social de rendir cuentas públicamente. Sin embargo, no todas lo hacen de forma abierta y escudan el ocultamiento de sus libros de contabilidad en la Ley de Protección de Datos.

Aun así, el informe de OUC reveló que cinco recintos académicos se encuentran al borde de la quiebra y uno de ellos está en periodo de liquidación a pesar de haber presentado un balance positivo.

Corporación Academia Superior de Artes

Esta institución fue fundada en 1962 por la antioqueña Gabriela Marulanda de Uribe. En 1983, veinte años después de abrir sus puertas ofreciendo programas como dibujo, pedagogía familiar y actividades de oficina, el recinto académico obtuvo la aprobación oficial como institución de educación superior del Ministerio de Educación.

Aunque la Corporación Academia Superior de Artes, hoy encabezada por Sergio Orjuela Greiffenstein, se ha quedado pequeña ante el crecimiento acelerado de la ciudad de Medellín, sigue funcionando más como un instituto tecnológico especializado en diseño y medios creativos.

El propósito inicial de la institución era brindarle educación a las mujeres, quienes tenían más dificultades para acceder a educación superior.

Según los datos recopilados por El Observatorio de la Universidad Colombiana, esta institución presentó el último estado de sus cuentas en el 2023, cuando acumuló ingresos por $330.048.554 y pasivos por $464.054.477, lo cual representa un saldo negativo de $134.005.923. Aunque el saldo faltante no es una cifra exorbitante, sí representa el 40 % de los activos totales que recibió la institución en el 2023.

Politécnico Internacional Institución de Educación Superior

Esta es una de las instituciones más jóvenes de la lista, la cual fue fundada en 2004 como parte del proyecto educativo de un grupo de empresarios que es presidido por Juan Carlos Sampedro Arrubla, fundador y actual rector del politécnico.

El Politécnico Internacional cuenta con cuatro sedes físicas ubicadas estratégicamente para facilitar el acceso a los estudiantes de Bogotá.

Desde su origen, el Politécnico Internacional se ha distinguido por ofrecer programas especializados en Gastronomía y el sector empresarial de turismo y hotelería. No obstante, en el último año, la institución registró cifras negativas por $2.957.676.145, lo cual representa un 24 % del total de activos que tuvo la universidad en 2025, los cuales fueron de $11.983.752.274. Pero que el Politécnico haya nacido por la iniciativa de un grupo de empresas privadas que conforman actualmente la junta directiva, sugiere que la institución cuenta con el respaldo económico para superar el mal momento financiero que atraviesa.

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – Unicatólica

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium nació en 1996 por iniciativa de la Arquidiócesis de Cali y del arzobispo Isaías Duarte Cancino con el propósito de ofrecer educación superior a jóvenes de sectores populares que no tenían acceso a la universidad.

En sus inicios solo contaba con una Facultad de Educación y una Facultad de Derechos Humanos, pero amplió su infraestructura hasta tener cinco sedes dentro de Cali y ahora su oferta académica se compone de 16 pregrados, entre ellos Teología, Filosofía, Administración, Derecho y Salud.

La Unicatólica fue el proyecto más ambicioso de Monseñor Alberto Uribe, enviado en los años 60 por el papa Pablo VI.

Actualmente, la Universidad reportó 1.898 estudiantes activos para el segundo semestre del año pasado, lo cual representa un descenso importante en comparación con años anteriores, cuando llegó a tener hasta 7.000 estudiantes activos. Teniendo en cuenta que las universidades privadas dependen económicamente en un 98 % de lo que reciben de matrículas, la Unicatólica registró un saldo negativo de $4.925.883.000 que representan un 23 % de los activos totales de 2025, que no alcanzaron a ser cubiertos.

LCI - Fundación Tecnológica

Esta institución llegó a Colombia en 1997 como parte del proyecto de expansión del grupo educativo LCI Education, creado en 1959 por Claude Marchand en Montreal, Canadá. Abrió sus puertas como una escuela especializada en diseño, pero tuvo reconocimiento del Ministerio de Educación hasta el año 2011, cuando pudo ofrecer programas tecnológicos y profesionales como Diseño de Modas, Diseño de Interiores y Moda, entre otros.

La red LCI Education, a la que pertenece la Fundación Tecnológica LCI, tiene presencia en 23 campus en 5 continentes.

Esta institución, presidida por la argentina Paula Perotti, es la que presentó la situación financiera más critica en 2025. Según el informe de El Observatorio de la Universidad Colombiana LCI – Fundación Tecnológica tiene pasivos por $ 14.605.134.000, los cuales exceden por $5.021.261.000 los ingresos totales de la institución.

Fundación Universitaria San Martín

Esta universidad alcanzó su mejor momento en los años noventa, sin embargo, desde hace una década viene en caída libre. En 2013, la ministra de Educación del gobierno de Juan Manuel Santos, María Fernanda Campo, ordenó cerrar cinco de sus programas de salud, producto de los cuestionamientos que recibió por el desvío de 20 mil millones que su fundador, Mariano Alvear Sofán, le metió a una gigante empresa de carne.

La universidad San Martín en sus mejores años llegó a tener 26 mil estudiantes y presencia en 21 lugares de Colombia.

Desde entonces, la universidad ha venido perdiendo prestigio y con ello estudiantes matriculados, algo que se ha visto reflejado a la hora de hacer cuentas, pues al año 2023 tenía un hueco de $ 102.113.556.000 los cuales no alcanzaron a ser cubiertos por los ingresos de la institución.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..