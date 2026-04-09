- En alianza Juan Valdez y El Grupo Lux de propiedad de los Ardila el café colombiano estará en mercados españoles

De la mano de Miguel Escobar que preside el segmento de bebidas incluido Postobón y Germán Bahamón cabeza de la Federación de Cafeteros planean la toma de España

La marca Juan Valdez, que está bajo la gestión de Procafecol y el liderazgo de la Federación Nacional de Cafeteros, ha consolidado una ambiciosa estrategia de expansión en el mercado español a través de alianzas clave con importantes conglomerados industriales.

La movida más reciente es un acuerdo con Mérica Foods, empresa española adquirida por el Grupo Lux de la Organización Ardila Lülle (OAL). Esta alianza tiene como objetivo producir café 100 % colombiano tostado localmente, con una propuesta de empaque adaptada a los hábitos de consumo de los españoles, lo que facilitará la entrada de la marca a supermercados, tiendas de barrio, canales digitales y el sector institucional.

El Grupo Lux congrega a las empresas de alimentos y bebidas de la Organización de Ardila Lülle, entre ellas Postobón. En enero de 2024 adquirió Mérica Food, una empresa establecida en España desde mediados de la década de 1990. En sus inicios, Mérica Food operó bajo el nombre de Naturandina América y fue pionera en la importación y distribución de alimentos latinoamericanos en Europa.

Hoy, tras 27 años de operación, ha logrado consolidar marcas como América, Tesoro Natural (alimentos saludables), Del huerto (marcas gourmet) y Amazonía (a base de frutas exóticas). Tiene sedes en Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia, y en 2023 fue proveedora de la vuelta ciclística a España.

En septiembre de 2025, Mérica Foods, ya como parte del Grupo Lux, adquirió la compañía catalana Syra Coffee, una tostadora de café que se inició en 2015 en la ciudad de Valencia como una pequeña cafetería cuyo propósito era hacer del buen café un hábito entre sus clientes. Además de enfocarse en ofrecer café para llevar, se posicionó en la fabricación de marca blancas y marcas líderes.

Ahora con el soporte económico y estratégico del grupo colombiano, Syra Coffe planea alcanzar un total de 100 tiendas en menos de tres años, más del doble de su red actual, que suma alrededor de 40 locales en ciudades como Barcelona, Madrid y Sevilla. Con la alianza con Procafecol, le apuesta a la producción de la marca Juan Valdez.

Café premium de Colombia para España

Paralelamente, Procafecol selló otra alianza estratégica de gran escala para el mercado español con el Grupo Trinity, propiedad de la familia de Omar González. Este acuerdo, firmado en marzo de 2025, contempla una inversión superior a los 100 millones de dólares para la apertura de 140 tiendas Juan Valdez en España durante un periodo de siete años, con un enfoque prioritario en los mercados de Madrid y Barcelona. Ambas iniciativas demuestran que el café premium colombiano busca dominar tanto el canal de consumo masivo como el de retail especializado en la península ibérica.

La operación internacional de estos proyectos cuenta con un liderazgo robusto desde Madrid, encabezado por Pedro Bouza Burgaleta como director del Grupo Lux Internacional para Europa y África. Bouza reporta directamente a Miguel Fernando Escobar Penagos, presidente de Postobón desde 2013 y reconocido en 2024 por el diario La República como uno de los líderes empresariales más influyentes de la región. Escobar Penagos se encarga de supervisar la integración de estas inversiones estratégicas para posicionar los productos colombianos en el mercado consumidor global.

Anuncios.

Anuncios..