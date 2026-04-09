- Colombia, veinte años de gobiernos calificados como malos en la administración pública según el Banco Mundial

Ni Uribe, ni Santos, ni Duque, ni Petro se salvan de una calificación que los deja mal parados en el índice de efectividad gubernamental

Colombia ocupa el puesto 104 en el mundo y el séptimo en la región entre 213 países en el índice de efectividad gubernamental del Banco Mundial (BM), que califica las administraciones de los Gobiernos y los Estados a nivel Global que se miden con datos anuales desde 1996.

El BM, indica que el país lleva cerca de 20 años sin lograr ubicarse por encima de la mitad de la tabla en este ranking. Este indicador refleja el fenómeno de desconfianza profunda hacia el poder, la política y los funcionarios públicos en el país.

Este lapso de tiempo cubre los gobiernos de Alvaro Uribe II, Juan Manuel Santos I y II, Iván Duque y Gustavo Petro, aún cuando le faltan varios meses para culminar su mandato.

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El organismo resalta que con esta medición se obtiene la percepción de las personas sobre qué tan bien funciona un gobierno o no, teniendo en cuenta cuatro aspectos principales: la calidad de los servicios públicos, qué tan ‘buenos’ e independientes son los funcionarios públicos, qué tan bien están diseñadas las políticas y leyes del país y la credibilidad en las decisiones gubernamentales.

Una de las fuentes que el Banco Mundial tuvo en cuenta para hacer la medición fue la encuesta de la organización chilena Latinobarómetro, que mostraría que el rezago colombiano se explica en las percepciones de desconfianza que tienen las personas en las instituciones de los poderes públicos. Resaltando que habría algunos obstáculos en el acceso a servicios de electricidad o públicos y del transporte público en varias zonas del país, particularmente en las rurales.

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Así está el ranking

Entre los 213 países del mundo, los líderes en este indicador fueron Singapur, Japón, Luxemburgo y Dinamarca, con puntajes de entre 2,28 y 2,02. En Latinoamérica, Chile, Uruguay y Costa Rica ocuparon los primeros lugares. Colombia quedó por debajo de Panamá, Argentina y República Dominicana. Aunque superó a Brasil, Ecuador y México,

El informe, señala que algunas posibles rutas de acción para que Colombia mejore su desempeño de percepción ciudadana, podría ser incluir una mejorar la narrativa institucional, despolitizar los servicios públicos y blindar las políticas sociales a largo plazo.

Indirectamente este índice está atado al tema de corrupción, de derroche y mala administración de los recursos públicos de los que no se salva ningún de los gobiernos en estos 20 años en los que cada uno tiene su estrella negra en el imaginario colectivo.

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