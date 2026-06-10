- Las 5 localidades más violentas de Bogotá, un penoso ranking que lidera San Cristóbal

Durante el primer trimestre del año, la Veeduría Distrital que lidera Adriana Herrera, registró más de 15 mil casos, en los que las mujeres son la más afectadas

La Veedora Distrital, Adriana Herrera, prendió las alarmas sobre el aumento de algunos delitos de alto impacto en la ciudad, donde preocupa el incremento de la violencia intrafamiliar entre los meses de enero y marzo de 2026 con un 58,5% con respecto al mismo periodo de 2025.

De ese modo, se registraron 15.538 casos durante el primer trimestre de este año, mientras que el año anterior solo se presentaron 9.805 casos, lo que representa el mayor volumen histórico reportado por las autoridades en ese mismo periodo.

De acuerdo con el informe, los delitos de alto impacto en Bogotá siguen creciendo. Las cifras muestran que el 71,9% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres. Además, los casos que involucran a menores de edad aumentaron en un 99,1. En las horas de la madrugada, algunas zonas de la ciudad tuvieron una preocupante alza de 64,5% en las cifras de violencia.

San Cristóbal, Usme, Santa Fe, Ciudad Bolívar y Los Mártires fueron las localidades más afectadas. Teniendo en cuenta la tasa por cada cien mil habitantes y por el número de casos, las más golpeadas por la criminalidad son Kennedy con 74 casos, Ciudad Bolívar con 70 y Bosa también con 70.

La Secretaría de la Mujer, en cabeza de Laura Tami, ha reportado una crisis en la ciudad sobre la violencia basada en género, evitando concentrarse en ese incremento y en su lugar ha mostrado el panorama de atención y denuncias de las víctimas. En lo corrido del año, la entidad atendió más de 119.000 casos, de los cuales el 63% corresponde a violencia intrafamiliar y de género, unos 75 mil casos reportados.

La funcionaria aseguró, además, en el tema de los homicidios y feminicidios, se reportaron 29 homicidios a mujeres y 5 feminicidios tipificados en el primer trimestre. Sin embargo, hubo reducciones del delito en meses específicos. La Secretaria asegura que las agresiones sexuales y la violencia intrafamiliar son el fundamento de los feminicidios y que, por lo tanto, se deben fortalecer las rutas de protección para evitar más muertes.

Otro de los delitos de alto impacto sobre el que alerta la Veeduría Distrital es las amenazas, que tuvo un incremento del 230% en 2026, pasando de 1.346 casos el año pasado a 4.442 casos este año, tipificando de ese modo el mayor aumento relativo entre los delitos analizados.

En ese mismo sentido preocupan las lesiones personales, que también mostraron una tendencia creciente entre los meses de enero a marzo de este año. Se registraron 5.944 casos con un incremento del 37,4% con respecto a los 4.327 casos reportados en 2025. El 58% de las victimas de este delito son hombres y los casos se presentaron en horas nocturnas y las madrugadas. Kennedy con 146 casos, Ciudad Bolívar con 135 y Bosa con 118 fueron las localidades más afectadas.

Aunque el estudio da cuenta de una disminución del 15,4% en los delitos sexuales, pasando de 2.178 casos a 1.842 en los primeros trimestres de 2025 y 2026, la situación sigue siendo crítica. Las principales victimas son mujeres con el 79,6% de los casos. La Candelaria tiene la tasa más alta por cada cien mil habitantes:

Otro de los delitos de alto impacto que llama la atención de la Veeduría Distrital es el hurto a personas en el transporte público, que tuvo un incremento del 27,2% en los tres primeros meses de este año frente los casos reportados en ese mismo período de 2025. Este año fuero reportados por las autoridades 4.741 casos de robo a pasajeros, siendo Transmilenio el escenario principal. Guatoque – Veraguas, Portal Norte, Calle 100, calle 76 y Avenida Jiménez son las estaciones más peligrosas del sistema.

Las cifras muestran algunas reducciones positivas: homicidio con 5,7% y el hurto con 2,2%. Sin embargo, las violencias que afectan la convivencia, la integridad personal y especialmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes siguen aumentando, lo cual exige que la administración de Cralos Fernando Galán fortalezca las acciones de prevención y atención temprana y la articulación entre las entidades distritales para evitar que los delitos de alto impacto sigan creciendo en la ciudad.

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