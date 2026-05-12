Las penosas cifras de violencia intrafamiliar que tienen a Bogotá entre las ciudades más agresivas del país

En los primeros meses del año reportaron 9 mil casos al interior de los hogares; las más afectadas son las mujeres. Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy las más violentas

Entre los meses de enero y marzo de 2026 se registraron 8.999 casos de violencia intrafamiliar en la capital del país. Esto significa un promedio de 152 casos diarios, es decir, unos 6 casos cada hora.

Lo más alarmante es que los casos se han incrementado en un 37 % frente al mismo periodo en 2025. Precisamente, el año pasado se registraron 47. 368 casos de violencia intrafamiliar en Bogotá, entre los meses de enero y marzo

De acuerdo con los reportes entregados por la Policía Metropolitana de Bogotá, los casos ocurridos este año, entre los meses de enero a marzo afectan principalmente a las mujeres, con un porcentaje de 70,4 %, es decir, 6.336 mujeres fueron víctimas, de las cuales 1.458 son menores de edad, lo que representa un incremento en los casos de 80,4 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Entre esos mismos meses, en la ciudad se registraron 5 feminicidios, según el informe entregado por la secretaria de la Mujer de Bogotá Laura Tami. Sin embargo, otras autoridades sobre el tema como el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría de la Mujer indican que, entre los meses de enero a marzo de 2026, en Bogotá fueron reportados 129 casos de violencia contra las mujeres, de los cuales 15 de ellos terminaron en feminicidio; según el observatorio, otros 114 casos fueron registrados como intentos de feminicidio y hubo 895 valoraciones de casos con riesgo de convertirse en un feminicidio. De esas 895 valoraciones, 390 fueron clasificadas bajo riesgo extremo.

De acuerdo con la secretaria de la Mujer Laura Tami, las Localidades de Bogotá con más feminicidios reportados en el primer trimestre de 2026 son las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba. En Bogotá, cada diez minutos se presenta una denuncia por violencia intrafamiliar con un incremento del 33 % frente a los casos registrados en 2025 en ese mismo periodo.

Uno de los casos de feminicidio más sonado este año en Bogotá, fue el que se reportó en el barrio Atalaya, Localidad de Bosa, el 24 de marzo. Allí, según las autoridades, Cristian Valencia asesinó con arma blanca a su pareja sentimental, la señora Deisy Anaimer Granados Arboleda de 42 años de edad y a sus dos hijastras Karen Penagos, de 20 años de edad, y Santhal, de 17 años de edad.

En 2025, las localidades con más casos tipificados como feminicidios fueron San Cristóbal, con 4 casos reportados; Barrios Unidos, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, cada una con 3 casos, lo que representa el 80 % de los casos reportados en la ciudad, siendo los meses con más reportes de feminicidio mayo julio y noviembre, con 3 casos cada uno.

El año pasado, la Secretaría de la Mujer atendió 389.600 casos, de los cuales, más de 233 mil fueron por situaciones relacionadas con violencia de genero; es decir, el 60 %.

Los datos que más preocupan a los expertos y a los defensores de derechos humanos no son la cantidad de asesinatos registrados, sino las alertas previas emitidas y las localidades de Bogotá donde se concentran este tipo de delitos.

De acuerdo con los registros de las autoridades, en la capital del país las zonas donde se concentra la violencia intrafamiliar contra las mujeres son los sectores que históricamente han sido vulnerables, como aquellos golpeados por la pobreza donde las familias viven el día a día, sobreviviendo a partir del rebusque y del trabajo informal. En el primer trimestre de 2026, más de 81.000 mujeres solicitaron el servicio de atención de la Secretaría de la Mujer y las autoridades bogotanas, y se registraron 17 crímenes de mujeres que no fueron reportados o tipificados por las autoridades como feminicidio. Aunque la Secretaría de la Mujer de Bogotá ha realizado campañas preventivas en el espacio público, en el transporte público y estrategias pedagógicas en zonas residenciales, el tema es cada vez

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