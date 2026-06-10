- La apuesta de Fedegán y Areandina para becar a los ganaderos y ayudarles a conseguir empleo

La Tecnología en Ganadería Sostenible busca formar empresarios del campo capaces de liderar una ganadería que protege la naturaleza y promete conectar a sus egresados con empleos del sector

La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) y la Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina) unieron su experiencia y capacidad para impulsar la producción pecuaria y a la vez la protección de la naturaleza a través de un novedoso programa académico denominado Tecnología en Ganadería Sostenible.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, recordó que “la educación se ha convertido en una de las principales herramientas para enfrentar los desafíos de la ganadería moderna”.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN.

Agregó que para fortalecer las capacidades técnicas, empresariales y ambientales de los productores colombianos, FEDEGÁN y Areandina establecieron una alianza para impulsar la Tecnología en Ganadería Sostenible, un programa académico diseñado específicamente para las necesidades del sector.

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Programa en alianza estratégica FEDEGÁN-Areandina

El alto ejecutivo destacó que uno de los factores diferenciales de esta oferta académica es la unión entre la experiencia gremial, la fortaleza institucional y el desarrollo de la ganadería sostenible de FEDEGÁN durante más de 15 años y el respaldo académico de Areandina.

“Este es el único programa en educación en ganadería sostenible que se desarrolla de manera virtual y que cuenta con un aliado estratégico como FEDEGÁN, que conoce la realidad y el contexto de la ganadería en todo el territorio nacional”, sostuvo.

Para Lafaurie Rivera esta alianza permite construir una formación ajustada a las necesidades reales de los productores de cada región del país y enfocada en mejorar la productividad teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental. Es un gana-gana.

Para los productores que viven en la ruralidad

Orlando Andrés Villamil Amaranto, director académico del programa, indicó que no de los principales retos para quienes desean estudiar en el sector rural es compatibilizar el trabajo diario con la formación académica. “Por ello, la tecnología fue diseñada bajo una modalidad virtual con prácticas presenciales en distintas regiones del país”.

“El programa tiene una duración de seis semestres. Las clases se llevan a cabo en horarios que se ajustan a la realidad de los productores ganaderos, normalmente después de las cinco de la tarde”, explicó.

Además, explicó que los estudiantes cursan cuatro materias por bloque académico, lo que reduce la carga semanal y les permite continuar con sus labores productivas. Aunque la formación es virtual, los estudiantes participan en prácticas presenciales apoyadas por los profesionales en región de FEDEGÁN.

Actualmente existen más de 22 locaciones y alrededor de 90 fincas-escuela donde los participantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos en escenarios reales.

“Tenemos una intensidad semanal de entre seis y diez horas de clase, lo que facilita que las personas puedan cumplir con sus responsabilidades familiares y laborales sin abandonar sus estudios”, señaló Villamil Amaranto.

Más de 140 estudiantes líderes en ganadería sostenible

Lafaurie Rivera destacó que la Tecnología en Ganadería Sostenible es un programa relativamente joven, pero ya muestra resultados importantes. Actualmente cuenta con cerca de 140 estudiantes activos y varios egresados que ya comenzaron su proceso de inserción laboral.

“¡Ya tenemos 9 egresados! Lo más importante es que desde FEDEGÁN estamos construyendo mecanismos para que nuestros titulados puedan vincularse laboralmente al sector ganadero. Es decir, los jóvenes estudian la ganadería del futuro y cuando se gradúan los apoyamos para que tengan trabajo e implementen los conocimientos adquiridos”, añadió.

El dirigente gremial manifestó que uno de los propósitos de FEDEGÁN es facilitar la conexión entre los nuevos profesionales y las organizaciones productivas del país, contribuyendo así al fortalecimiento técnico de las fincas, mientras que se estimula el empalme generacional.

¿En qué consiste el Plan Ganadero Padrino?

El director académico del programa expresó que uno de los componentes más innovadores del programa es el denominado Plan Ganadero Padrino, una estrategia que busca que productores, asociaciones y empresas del sector, financien los estudios de trabajadores, familiares o jóvenes vinculados a la actividad ganadera.

La iniciativa nació tras identificar una brecha de formación en el campo colombiano. “Encontramos que solo cerca del 12 % de los productores ganaderos tiene procesos académicos relacionados con el sector. Esto afecta la productividad y limita el desarrollo de la ganadería”, reveló.

A través del programa, un ganadero puede apadrinar a una o varias personas para que cursen la tecnología y posteriormente apliquen ese conocimiento en la finca o empresa que apoyó su formación.

“La idea es que el estudiante adquiera conocimientos, los lleve a la práctica dentro del predio y contribuya a potencializar la productividad mediante el uso de tecnología y nuevas herramientas de gestión”, agregó.

Becas, descuentos y proceso de matrícula

Para incentivar la participación, Areandina y FEDEGÁN ofrecen beneficios económicos a quienes ingresen a través del Plan Ganadero Padrino.

“Decidimos otorgar una beca del 30 % durante toda la carrera para los estudiantes vinculados al programa, además de brindar facilidades de financiación”, afirmó José Félix Lafaurie Rivera, quien añadió que actualmente, el valor del semestre es de aproximadamente $1.470.000, cifra que, siendo muy asequible, puede reducirse significativamente con los descuentos contemplados dentro de la estrategia.

Con la beca de descuento del 30 % el estudiante solo debe cancelar $1.050.000 durante el semestre (valor para este año). Las matrículas estarán abiertas hasta el próximo 3 de agosto. Los interesados deben ser bachilleres y haber presentado las pruebas de Estado, requisitos exigidos por el Ministerio de Educación para programas de educación superior.

Formar los empresarios ganaderos del futuro

Más allá de transmitir conocimientos técnicos, el objetivo del programa es formar líderes capaces de transformar la producción ganadera.

“No formamos solamente operarios o técnicos. Formamos empresarios del sector, personas capaces de tomar decisiones basadas en conocimiento científico y el uso de tecnología 4.0 como software ganadero, drones, huella hídrica, huella de carbono y datos productivos y reproductivos. Son profesionales preparados en formulación de proyectos”, destacó Villamil Amaranto.

El director académico del programa sostuvo que Colombia tiene un enorme potencial productivo y que la educación será una herramienta clave para aprovecharlo. “Queremos que nuestros estudiantes se conviertan en agentes de cambio para la ganadería colombiana, mejorando la productividad, la sostenibilidad y la competitividad del sector”, concluyó.

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