- Asi será el partido de la solidaridad en El Campin liderado por Mario Alberto Yepes junto a glorias del fútbol

El excapitán de la selección Colombia juega de nuevo el próximo viernes para convertir el fútbol en ayudas para los damnificados

Algunos jugadores nunca dejan de ser capitanes, aunque hayan colgado los guayos hace años. Hay gestos que permanecen en la memoria: la forma de ordenar la defensa con la mirada, de apretar los dientes cuando llegaban los momentos difíciles y de pedir la pelota mientras el partido y el marcador se ponían en contra.

Su nombre es Mario Alberto Yepes. El defensa central construyó parte de su carrera sobre su autoridad A veces gritaba y a veces callaba, pero siempre era un mariscal en el terreno de juego. Esta semana, con Colombia todavía golpeada por la tragedia que dejó el reciente terremoto, volvió a ponerse la camiseta de ídolo y la cinta de líder.

Esta vez no hay un cupo en juego ni noventa minutos para salvar un resultado. La emoción no es la misma de los 693 partidos oficiales de clubes que jugó en su carrera ni la de los más de 100 con la Tricolor. No se trata de mantener el arco en cero, sino de llenar las tribunas para que el recaudo sea mayor.

Muchos de los que antes lo ovacionaron ahora lo necesitan y Yepes lo sabe. El rival es otro y quizá más difícil: el día después de la emergencia, cuando la primera ola de solidaridad comenzó a bajar, el polvo se asentó y las familias afectadas tuvieron que enfrentarse a los escombros de lo que alguna vez fueron sus hogares.

El desafío de volver a empezar

Ahí es donde el fútbol vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: convocar. Este viernes 21 de agosto, la gramilla del Estadio Nemesio Camacho El Campín no reunirá a dos equipos enfrentados por una camiseta o por una vieja rivalidad.

Bajo la iniciativa “Levantemos a Colombia”, liderada por Yepes junto a Sencia y la Agencia Hero, varias figuras históricas del fútbol colombiano se reunirán en la cancha con un propósito distinto: convertir el espectáculo y la pasión por el fútbol en recursos para ayudar a las comunidades afectadas por el terremoto.

Después de una tragedia natural, hay una etapa que suele recibir menos atención: la reconstrucción. Pasada la emergencia, cuando ya se han entregado alimentos, agua, cobijas y otros elementos básicos, comienza una tarea mucho más larga: recuperar viviendas, reconstruir comunidades y ayudar a que miles de personas puedan volver a empezar.

En este caso, son 186.016 personas damnificadas a la espera. Por eso, el dinero recaudado con la boletería del partido, cuyos precios parten desde los $25.000 a través de TuBoleta, será destinado a organizaciones que ya tienen experiencia trabajando en terreno: la Cruz Roja Colombiana, la Fundación Solidaridad por Colombia y TECHO para mi País.

El partido comenzará a las 7:30 de la noche y tendrá una recompensa diferente. La victoria estará en llenar las tribunas y convertir cada entrada en una forma de acompañar a quienes todavía tienen que reconstruir sus casas, sus barrios y sus vidas.

El Campín ha sido escenario de tardes gloriosas, vueltas olímpicas, derrotas dolorosas y partidos que quedaron en la memoria del fútbol colombiano. Yepes ya volvió a ponerse la cinta. Esta vez, no para ordenar una defensa, sino para intentar reunir a un país alrededor de una pelota y recordarle que, después de una tragedia, también hay que jugar el partido más largo: el de volver a levantarse.

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