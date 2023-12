Salchichas, quesos y panes: los perros calientes que sí o sí debe probar en Santa Marta

Por: Hugo Valenzuela |

diciembre 27, 2023

Aunque la hamburguesa es la reina de las comidas rápidas en Colombia, y personalmente la que más consumo yo, debo decir que en mis gustos prefiero el perro caliente, de origen estadounidense, pero inventado en esas tierras por un alemán llamado Charles L. Feltman, quien llegó a USA en 1856 y como muchos inmigrantes alemanes trajo consigo la afición por las salchichas estilo Frankfurt muy comunes en su tierra natal.

En Colombia estamos acostumbrados a echarle al hot dog muchas más cosas aparte de mostaza y salsa de tomate, y en la costa sí que saben bien de esa costumbre. Así que hice un recorrido por los que me recomendaron son los perros calientes de Santa Marta que debía probar obligatoriamente; después de un recorrido sacrificado de 10 días presento a continuación, por si se encuentran en la ciudad o van a venir de vacaciones pronto, los que en mi concepto merecían estar en este listado.

PLUTO

Toda una institución en el tema de perros calientes en la ciudad de Santa Marta, Iván Olaya Collazos de origen opita pero con corazón samario (hincha furibundo del Unión Magdalena), fundó por allá en 1980 la que se convertiría en una de las más reconocidas cadenas de comidas rápidas de la ciudad. Si se habla de perro caliente aquí, se habla de Pluto, con tres sedes actualmente (centro, Bavaria y Rodadero) son pioneros en la venta de esta popular comida rápida.

Son muy conocidos productos como “el Pavarotti” (con salchicha de pavo) en dos tamaños, el perro ranchero, el de chorizo de ternera, el Power Ranger, el americano, el trifásico, el suizo especial (salchicha suiza, tocineta y queso mozarella), el hawaiano (salchicha americana, salchicha de pavo y una deliciosa piña caramelizada) y el rey de la casa que se llama “plutonio goleador”, que lleva un chorizo de ternera, salchicha de pavo, tocineta, queso mozarella, cebolla caramelizada, maíz tierno, salsa plutonio y hasta chimichurri.

En Pluto todo, absolutamente todo es grande, así que lleven refuerzos porque o si no, les tocará llevar para la casa. Otras opciones de la carta son los perros calientes de la línea premium, como el Ranchecano, el “Fenómeno”, el láser recargado, el Lola y el Ranchecano maíz. Precios entre $8500 y $32.000 pesos el más grande. También venden hamburguesas, sanduches, mazorcadas, salchipapas, pinchos, asados, variedad de bebidas para acompañar, y hasta menú infantil.

Direcciones: Pluto centro, calle 17 No 5-46 local 1. Pluto Bavaria, calle 27b No 12-73, Pluto Rodadero, calle 8 No 3-10 local 1

Instagram: @plutolaser



MOMA RESTAURANTE

Estando en Santa Marta tanto tiempo, mi pregunta es ¿por qué nadie me había hablado de este maravilloso lugar? Moma era un destino gastronómico pendiente por descubrir, y ahora que me dediqué a los perros calientes, tuve el placer de conocerlos.

Aunque inicialmente empezaron siendo un restaurante de almuerzos de medio día, crecieron exitosamente siendo ahora referente de comidas rápidas, sobre todo en perros calientes, hamburguesas y sobre todo en las famosas salchipapas del sitio. Pero como lo que nos concierne ahora es el tema del pan con la salchicha, pues vamos a hablar de sus grandes y muy buenos perros calientes que venden.

Perro “sencillo” de ocho mil, y de aquí en adelante se empieza a agrandar el peso y el tamaño del estilo de hot dog. ranchero, suizo, ranchero especial (salchicha ranchera, picadillo de carne, tocineta y cebolla, queso costeño y queso mozarella), suizo especial (suiza, picadillo de tocineta y cebolla, queso costeño y mozarella), cubierto de pollo (salchicha sencilla, picadillo de pollo con cebolla y abundante queso costeño), y la joya de la corona es el perro Moma, que lleva aparte de la salchicha, carne, pollo suizo, maíz , tocineta y queso gratinado.

En este sitio todo lo hacen bien, con amor y dedicación, siendo generosos en las cantidades y en los ingredientes; tendré que visitarlos varias veces para probar lo que fueron sus orígenes de almuerzos muy ricos y saludables, para probar las ostentosas y famosas salchipapas, los desgranados, los chuzopanes, las hamburguesas que me pasaban por el lado mientras yo degustaba el perro para tomarle la foto para este artículo.

Gracias a Tatiana su dueña, que se sentó conmigo sacando unos minutos de su ajetreada labor en el restaurante, para explicarme el concepto y algo de la historia de su local. Ya después se tuvo que ir a seguir atendiendo los múltiples clientes que van llenando el lugar después de las 6pm, también me indica que ya en algún momento tiene que decirle no más a los pedidos de domicilio porque realmente los clientes los desbordan. ¡imagínense si no será buena la comida en Moma!

Dirección: carrera 14ª No 15-55 parque el Cundí

Instagram: @momasantamarta



DORITO XPRESS

Un viejo conocido para mí, ya había probado y recomendado sus excelentes y económicas hamburguesas, un restaurante dual con una terraza árabe y el tema de la comida rápida en el interior del local, con doce años de experiencia, tradición y mucha calidad de verdad.

Ubicados en un agradable local del barrio Jardín, Dorito Xpress es el perfecto equilibrio entre calidad y precio; aunque venden comida árabe como shawarmas de varios tipos, falafel, algunas opciones de platos vegetarianos, arepas rellenas, chuzopanes, desgranados, hambuguesas y el Dorito (brocheta de pollo, chorizo o butifarra con verduras como pimentón y cebolla acompañado de Doritos), el perro caliente brilla por su buen sabor, tamaño y calidad.

Mi recomendado es que prueben el perro ranchero a tan solo 12 barritas, como dicen los costeños; un perro que cumple a cabalidad con los canones de los catadores de este manjar de la comida rápida, también hay otro par de opciones más como el perro sencillo y el mixto.

Buena salchipapa, buenas bebidas para acompañar, en un lugar fresco y seguro, alejado del bullicio de las grandes concentraciones de residentes y turistas de la ciudad.

Dirección: calle 18 No 20-77 barrio el Jardín, Santa Marta

Instagram: @dorito_xpress



JAIRITO BURGER HOUSE

Otro de los grandes descubrimientos en mi segunda estadía larga en Santa Marta; todo el mundo me decía “tienes que ir a Jairito Burger, son de las mejores hamburguesas y perros calientes de la ciudad”. Un lugar al que a pesar del éxito que ya tiene (gracias a los conocedores y especialistas de verdad en el tema) no se le ha dado el sitio que merece con sobrados méritos dentro de los lugares emblemáticos de la comida rápida en Santa Marta.

Creo que Jairito puede pelearle a cualquiera con su hamburguesa, y en general con sus productos que son de sobrada calidad. Ya hace más de siete años nació este negocio que usa principalmente la brasa de carbón para cocinar sus carnes que se utilizan en los diferentes productos que ofrecen a los comensales.

Él merece un capítulo aparte más adelante y más extenso sobre la historia de su emprendimiento, por ahora vamos hablar de sus buenos perros calientes (aunque yo no me aguanté y después de probar el perro, me zampé la deliciosa hamburguesa al carbón que preparan), cinco en total, en su orden el perro caliente suizo (salchicha suiza asada al carbón, vegetales, queso costeño, papita chongo y salsa de la casa), el perro caliente ranchero (salchicha ranchera asada al carbón, vegetales, queso costeño, papita chongo y salsas), el perro caliente mixto (lomo de res, pollo, chorizo y butifarra asados al carbón, vegetales, queso costeño, papa chongo y salsa de la casa), el perro caliente suizo pollo (salchicha suiza y pollo asado al carbón, vegetales, queso costeño, papa y salsa de la casa) y finalmente el perro Jairito que va con lomo de res, lomo de pollo, chorizo y butifarra asada al carbón, vegetales, abundante queso costeño, papa chongo y salsa de la casa).

Jairito Burger es un infaltable si vienen a probar buena comida rápida en la capital del Magdalena, en otras reseñas que haga más adelante les seguiré contando de sus buenos productos, porque a pesar de su crecimiento, el sigue al frente en cada detalle de su restaurante, para que se vea reflejada la calidad a la hora de que los productos lleguen a su usuario final.

Dirección: calle 28b No 7b35 (no abren los martes)

Instagram: @jairitoburgerhouse



LA OCTAVA BURGERS AND BEER

Se autodenominan como “comida certificada para gente bacana” y creo que es una buena descripción; Andrés, uno de sus dueños es la muestra de la nobleza y sencillez del samario promedio. También ya habían estado en un listado mío sobre hamburguesas aquí en Santa marta (ver las hamburguesas que ud debe probar en Santa Marta) y por supuesto que tienen excelentes perros calientes que uno arma a su gusto con la salchicha de su preferencia, escogiendo entee la americana, la ranchera o la suiza, con una base de queso mozarella, papita chongo, salsa de tomate, mostaza y salsa de la casa.

Existen igualmente el “matmak hot dog” en donde se elige entre salchichas americana, suiza o super ranchera y este viene con una base de cebolla caramelizada, queso cheddar, cebolla crispy, tocineta crispy y salsas de la casa. Adicionalmente puede agregar toppins como más queso cheddar, mozarella, huevo cebolla caramelizada, pepinillos, jalapeños, chorizo argentino, papas fritas y hasta queso azul. Esto anterior con precios que van desde los tres mil hasta los diez mil pesos, dependiendo de sus preferencias.

Buenos sanduches, mazorquitas, burgers tradicionales, choripanes, picadas callejeras, picadas la octava, papas bacanas bañadas en queso chedar y tocineta crispy y múltiples bebidas como las buenas cervezas del BBC que me hacen recordar mi tierra. Allá voy a ir ahora que venga mi familia a visitarme mientras yo me dedico a la auditoría de hoteles y restaurantes en la Costa Caribe.

Dirección: carrera 19 No 23- 36 Santa Marta

Instagram: @laoctavasm



CRIOLLITOS FOOD

Relativamente nuevo pero muy bueno; ya se lograron meter en la final de la categoría comida casual de Premios La Barra. Sus dueños son unas personas muy dedicadas y amorosas que le presentan al comensal productos excelentes que van desde la comida colombiana criolla tradicional como postas cartageneras, mondongos, fabulosa carne demechada, caldos de costilla y arroces.

Ya en las horas de la tarde se dedican a lo que es las comidas rápidas, buenas hamburguesas, salchipapas, desgranados, y por supuesto, perros calientes. Suizo (salchicha suiza, pan artesanal, lluvia de abundante tocineta, tártara criollitos, lechuga, queso, papa chongo y queso mozarella), perro caliente ranchero (salchicha americana original, pan artesanal, lluvia de tocineta, tártara criollitos, lechuga, queso, papa chongo y queso mozarella), y el perro salvaje que tiene filete de pechuga, chorizo, butifarra, pan artesanal, lluvia de tocineta, tártara de la casa, lechuga, queso costeño, papa chongo y queso mozarella. Todos los perros incluyen papas a la francesa y se pueden convertir en “perros fantasma” por $3000 adicionales con una adición de queso fundido y crema cebollera.

Tienen diferentes bebidas para acompañar, pero yo recomiendo que pidan la deliciosa agua de panela con limón fría que sirven en el lugar.

Dirección: calle 20 No 17ª 06 barrio 13 de junio

Instagram: @criollitos.sm



QUILE SPORTS

Quile es otro de los tradicionales que los turistas deben visitar cuando vengan a Santa Marta; un lugar que invita a compartir en familia, que tiene opciones para todos y no solo en lo gastronómico, sino también en sus instalaciones amplias, cómodas, coloridas y muy seguras. Ideal para disfrutar de su menú mientras los pelaos se están divirtiendo en un parque infantil diseñado especialmente para ellos ¡toda una combinación perfecta! Y hay que decir que son pocos los lugares en Santa Marta que ofrecen estos beneficios.

También es un buen lugar para ver un partido de fútbol de la Selección Colombia, de la Champions League o del fútbol profesional de nuestro país. Todo eso mientras se come una brocheta inspirada en la altura de Yerry Mina (la Yerrycheta) que es gigante y que alcanza para todo un batallón, o tal vez una de sus famosas salchipapas tableadas, o un buen corte de carne especializado como la punta gorda o un beef quileño, o una hamburguesa llamada “la corroncha” (pollo, carne, queso costeño, suero, patacón, pepinillos y verduras), y por supuesto algunos de sus variados y muy buenos perros calientes.

Yo recomiendo principalmente el perro mundialista (200 gramos de carne molida de res, pico e gallo, queso cheddar, mozarella, queso costeño y salsas), el caimán dog (salchicha con cheddar, pepinillo, cebolla caramelizada, piña y salsas) el perro Quiloco (salchicha ranchera, carne de res, pollo, maíz, lechuga, queso gratinado, papa chongo y salsas) y el perro big bang (salchicha suiza, carne de res, pollo, maíz, lechuga, queso gratinado, chongo y salsas).

Son múltiples las opciones, y de este sitio también tendré que hablar más adelante, de pronto cuando haga el listado de las mejores salchipapas de la ciudad, porque merece un lugar muy importante dentro de este listado.

No se les olvide pedir la salsa de ajo del lugar que es buenísima pa echarle al perro o para untar las papitas.

Dirección: Centro Comercial La Caja, avenida el ferrocarril 26ª esquina

Instagram: @quilesport_sm



MOLLY HOLY BURGERS

Ubicados en el centro comercial Plaza San Pedro, que ya de por si es un destino gastronómico que siempre hay que visitar (allí se encuentran también Annie Succar, Ouzo y Honest Market) Molly Holy Burgers está estrenando la opción de los perros calientes en su carta, con la calidad de los panes de Notredame Pan y Café, y con la experiencia de ya haber participado en un Burger Master este año que termina. Perro caliente con salchicha de primera calidad, maíz tierno, salsa especial de la casa, tocineta crispy y con un plus al igual que sus buenas hamburguesas, que ellos cocinan con verdadera pasión y al carbón, lo cual asegura un buen sabor al paladar.

Así completan la carta en temas de comida rápida que ya incluyen opciones como alitas de pollo búfalo o BBQ, bombones de pollo, hamburguesas como the roots, cheese pepper o molly Burger (que ya tienen buena fama en la ciudad), o las croquetas de cayeye, el mac and cheese, el pork belly bites (chicharrones en cocción lenta) y el mix de maíz.

Es de los mismos dueños de BK (antiguo Burukuka) y VÍA restaurante, este último, también ubicado en el mismo centro comercial plaza San Pedro, lo cual asegura calidad en sus productos.

Dirección: carrera 12 No 22-20 Mall Estación Plaza San Pedro

Instagram: @molly_smr



NANDO HOT DOGS

Hombre y no podíamos dejar por fuera al mejor voz a voz de Santa Marta, el famoso Nando, que se ubica en las tardes en la entrada de la antigua discoteca La Escollera y que también tiene unos perros calientes maravillosos. Y digo que es el mejor voz a voz de la ciudad porque el man no se mueve mucho por redes sociales, no sale casi en recorridos gastronómicos pero sus perros calientes tienen prestigio.

Excelentes salchichas alemanas, suizas, belgas, que combina con muy buenos toppings que el cliente puede echar sin límite, si es que el apetito lo deja. Hace poco lo visité de nuevo y sacó un perro que no es perro, pero que parece perro porque va abrigado en una especie de tortilla o pan árabe fenomenal a la hora de llevarlo al paladar. También ofrece buenos shawarmas y ahí se encuentra uno esa torre de carne que va dando vueltas mientras “suda la piña” que va en la parte de arriba de la torre.

Direccción: frente a la antigua escollera, sector de el Rodadero



LA ÑAPA

Otros perros calientes muy buenos y muy conocidos acá en Santa Marta y que llevan muchos años funcionando en la calle son “los cebolleros de Victor” (calle 16 con 6) y “los demorados de Jefry” (carrera 32 No 2-86)