- Cómo logro el Valle del Cauca meterse al top 3 de los destinos turísticos más importantes de Colombia

El departamento escaló dos puestos en el Índice de Competitividad Turística tras un año récord de visitantes y grandes eventos internacionales

El Valle del Cauca no solo escaló en el ranking nacional: Hoy se consolida con una posición de privilegio en el top 3 del Índice de Competitividad Turística de Colombia, avanzando del quinto al tercer lugar y reafirmando su capacidad para liderar el desarrollo turístico en el país.

Este resultado es reflejo de un trabajo estratégico sostenido en infraestructura turística, fortalecimiento empresarial, promoción nacional e internacional, sostenibilidad ambiental y capacitación permanente de los actores del sector.

“Los vallecaucanos recibimos con orgullo el reconocimiento del Índice de Competitividad Turística de Colombia, que realizan Unicafam y Cotelco Nacional. Un resultado que refleja el trabajo articulado que venimos realizando junto al sector privado, los municipios y las comunidades, consolidando al Valle del Cauca como uno de los destinos más competitivos y preparados para el mundo. Así lo demostramos en la COP16 y con nuestra sólida apuesta en turismo en salud que ratifica nuestro liderazgo”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro, tras conocer los resultados que fueron presentados en el Encuentro de Autoridades de Turismo en Bogotá.

La mandataria resaltó que el turismo se ha convertido en un motor estratégico para el desarrollo regional, impactando no solo la competitividad del territorio, sino también la calidad de vida de los vallecaucanos. “Esto es un generador de oportunidades y dinamizador de la economía. Trabajamos para que se continúe transformando al Valle del Cauca como uno de los destinos más competitivos de Colombia”.

Un territorio con cifras que respaldan el liderazgo

El ascenso al top 3 no es casual. En 2024, el Valle del Cauca fue epicentro de la cumbre mundial ambiental, que reunió a más de 23 mil delegados internacionales de 196 países y atrajo cerca de un millón de visitantes a la Zona Verde. El evento registró una ocupación hotelera del 97% y generó un impacto económico superior a los $122 mil millones, demostrando la capacidad organizativa y logística de la región para eventos de talla global.

Ese mismo año, el Valle alcanzó un récord de 7.668.710 visitantes, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.

La conectividad aérea y terrestre fortalecida, diversificación de productos turísticos como: religioso, de naturaleza, deportivo, cultural, gastronómico, de aventura y de salud, hacen parte de las ventajas competitivas de la región.

“Desde el Valle del Cauca los esfuerzos se han enfocado en tres frentes de trabajo: gestión ambiental, gestión cultural y gestión de destino, principalmente en la promoción, infraestructura y competitividad, un enfoque que hoy nos ha permitido ser parte de este importante ranking”, detalló Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle.

Por su parte, Diego Fernando Ospina, presidente ejecutivo de Cotelco, destacó la gestión que se adelanta en ciudades como Guadalajara de Buga, Palmira, Buenaventura y Cali. “Son excelentes noticias para el crecimiento de la región y de sus ciudadanos”.

La ubicación estratégica del Valle del Cauca en el suroccidente colombiano, su cercanía al Pacífico, su biodiversidad, su patrimonio cultural y su capacidad para albergar eventos internacionales lo proyectan como uno de los destinos más atractivos en América Latina.

Hoy, el Valle del Cauca no solo celebra un puesto en el ranking. Celebra la consolidación de un modelo de desarrollo turístico competitivo, sostenible y con visión global, que lo posiciona como uno de los destinos más fuertes de Colombia y un referente internacional en crecimiento.

*Con información suministrada por la Gobernación del Valle.

