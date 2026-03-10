El extraño matrimonio de Silvia Corzo en el que no hubo novio al que asistieron estrellas de la farándula criolla

En el evento estuvieron figuras como Iván Lalinde y Margarita Ortega, quienes apoyaron a la expresentadora de Caracol en su criticada decisión

Un evento íntimo volvió a poner a la periodista Silvia Corzo en el centro de la conversación pública. La exconductora de programas como Noticias Caracol y Séptimo Día organizó una ceremonia que, aunque tuvo elementos propios de una boda tradicional, llamó la atención por un detalle que no pasó desapercibido: su “pareja” en el altar era ella misma.

La celebración se llevó a cabo durante el fin de semana del 8 de marzo en un espacio campestre, con la presencia de un círculo cercano de familiares, colegas y amigos. El encuentro tuvo un carácter simbólico y se desarrolló en un ambiente reservado, aunque posteriormente algunas imágenes y videos comenzaron a circular en redes sociales.

La ceremonia simbólica que protagonizó Silvia Corzo

En la reunión participaron figuras conocidas de la televisión colombiana como Iván Lalinde y Margarita Ortega, quienes compartieron momentos del evento en sus cuentas de redes sociales. Las publicaciones mostraron una ceremonia inspirada en los rituales de matrimonio, con flores, un altar sencillo y un discurso central pronunciado por la propia periodista.

Aunque la celebración no tuvo efectos legales, sí siguió varias tradiciones asociadas a las bodas. Silvia Corzo apareció con un vestido largo en tonos claros y un ramo de flores, elementos habituales en este tipo de ceremonias. Durante la jornada también realizó uno de los gestos clásicos de estas celebraciones: lanzar el ramo entre las invitadas.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando pronunció una serie de promesas dirigidas a sí misma, en las que habló sobre cuidado personal, aceptación y compromiso con su propio bienestar.

“Hoy me elijo, le digo que sí a la vida y me digo que sí. Me acepto y prometo estar siempre para mí”, expresó durante el acto frente a los asistentes.

El evento también contó con la participación de su hijo, quien la acompañó durante parte de la ceremonia y dedicó unas palabras sobre el proceso personal que, según explicó, ha marcado una etapa importante en la vida de la periodista.

“Sologamia”: el concepto detrás de la decisión de la periodista

La celebración corresponde a una práctica conocida como sologamia, un tipo de ceremonia simbólica en la que una persona formaliza un compromiso consigo misma. No se trata de un matrimonio reconocido legalmente, sino de un acto que busca representar un proceso personal o emocional.

En los últimos años este tipo de celebraciones ha ganado visibilidad en distintos países y suele realizarse en espacios privados con la presencia de amigos y familiares.

En el caso de la periodista, la ceremonia marcó un momento significativo en su vida personal. Según expresó durante su intervención, la decisión representa una forma de reafirmar su compromiso con su bienestar y con la manera en que desea vivir las siguientes etapas de su vida.

