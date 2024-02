Las 3 papas calientes que Galán hereda de Claudia López

.Publicidad.

Hay tres obras que deberían preocupar de manera especial a Carlos Fernando Galán y a su nuevo director del IDU. Son 3 papas calientes que heredan de la administración de Claudia López, que presentan serios problemas y que amenazan con que el distrito pierda hasta 1.6 billones, lo suficiente para construir 40 mega colegios, si no se toman medidas rápidas y contundentes al respecto.

Las 3 obras de las que hablamos son la Troncal de TM de la calle 13, la extensión de Transmilenio en la Av. Cali en sus grupos 3 y 4 y por supuesto las obras principales de la valorización, la reconstrucción de la Carrera15, la carrera 19 y la calle 134.

..Publicidad..

Examinemos una por una.

...Publicidad...

La nueva troncal de la calle 13 con duras polémicas por la enorme demanda de carga de este corredor y un costo bastante elevado. A pesar de eso, 3 de los 5 tramos del proyecto no se han adjudicado y dos de estos han quedado desiertos en dos ocasiones en los intentos de adjudicarlos. Es decir, tenemos 2 de 5 tramos contratados y un futuro de los otros tramos muy incierto. La administración debe tomar cartas con velocidad ya que es posible que deba caducar los contratos adjudicados por imposibilidad de contratar los otros, no podemos hacer solo 2/5 partes del proyecto.

....Publicidad....

Es cerca de 1 billón de pesos los que están en riesgo de quedar atrapados en un proyecto a medias, lo suficiente. Por ahora estas obras aún no han empezado, están en fases de ajustes de diseños y estamos a tiempo de recuperar buena parte de recursos si definitivamente los otros tramos resultan inejecutables. Sin duda la anterior administración cometió un grave error al adjudicar dos tramos sin tener ofertas en los demás, lo que deja a la actual administración en una posición muy difícil.

Tal vez le interese: Las motos parecen ser la causa del desastre de movilidad en Bogotá

La siguiente obra son los grupos 3 y 4 de la extensión de Transmilenio en la Av. Cali, con el 46% ejecutado de un esperado del 84% y un 21% respectivamente según el IDU, aunque en terreno los avances parecen significativamente menores y muy insuficientes para una obra que está cerca de cumplir 4 años de ejecución. El gran problema es que mientras se espera que a finales del presente año los tramos restantes 1 y 2 de la Av. Cali estén listos, estos no van a poder a operar por cuenta del atraso de los grupos 3 y 4. Es decir, tendremos por unos años un elefante blanco si no se hace algo, es necesario que la administración presiones a los contratistas OHL y MAFHER para que trabajen 7x24 en esta obra que es crucial para el sur occidente de la ciudad.

Por último, pero no menos importantes, pero quizá sí más indignante para la ciudadanía, son las obras de valorización. Casi 3 años después de su adjudicación, tanto la carrera 15, como la 19 y la calle 134 presentan todo un avance inferior al 1%. El IDU tiene que decidir con celeridad si las obras son ejecutables o no y en caso de que no, proceder a devolver el dinero a los ciudadanos.

Las obras de valorización, al ser pagadas de forma directa por los bogotanos, deberían ser la prioridad absoluta en ejecución, pero hoy, más de 5 años después de la aprobación del cobro, las obras ni siquiera han empezado, cuando ya deberían haber sido terminadas. Los contratos de estas obras terminan en abril y agosto del presente año, los ciudadanos necesitan saber que va a ocurrir.

No es una tarea fácil la que tiene el Instituto de Desarrollo Urbano con esta herencia bastante incómoda, el IDU no brilló por su ejecución o eficiencia en los pasados 4 años y ahora tiene estas tres papas calientes que amenazan con hacer perder a la ciudad cerca de 1.6 billones de pesos.