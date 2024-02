El lugar en Bogotá donde puede comer pizza, toda la que quiera, durante 2 horas y por solo $28 mil

En el norte de Bogotá se encuentra Paramarte, un restaurante reconocido por sus all you can eat. Para disfrutarlos debe tener en cuenta ciertas normas

.Publicidad.

Bogotá es reconocida por la gran variedad de restaurantes que aquí se encuentran, entre ese mundo gastronómico se destacan los bufets y los ‘All you can eat’, en ambas opciones el comensal paga un precio único para comer la cantidad que guste de comida y para los amantes de las pizzas, el restaurante Paramarte ubicado en el norte la ciudad ofrece una irresistible propuesta para comer pizza a un buen precio.

El ‘All you can eat’ de Paramarte ofrece una amplia variedad de pizzas para todos los gustos; desde las clásicas como Hawaina, Peperonni, Margarita hasta opciones más únicas con ingredientes frescos y de alta calidad como manzana y cebolla encurtida, ciruela y tocineta, queso y bocadillo, entre otras.

..Publicidad..

Por un precio de 28 mil pesos, los días martes, jueves y sábados los comensales de Paramarte podrán degustar todas las pizzas medianas, de 6 porciones, que deseen durante dos horas. Una opción ideal para para aquellos que buscan una experiencia gastronómica deliciosa y económica.

...Publicidad...

| Vea también: 'Lucrezia' la nueva apuesta del restaurante Arrogante para vender pizzas a domicilio

....Publicidad....

Cabe mencionar que este precio es por persona y no incluye bebida, además si no se come todas las porciones de la pizza deberá pagar $4.900 por pieza. El restaurante se encuentra en el norte de Bogotá (Calle 119 # 12 – 16).

El restaurante se caracteriza por tener un ambiente cálido y acogedor. Su decoración moderna y minimalista crea un espacio ideal para disfrutar de la comida con amigos o familia. De acuerdo con su página web el servicio de All you can eat va desde la 1 p.m. a 9 p.m.