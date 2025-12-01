Las 3 nuevas cámaras que instalaron en Bogotá para vigilar a los conductores

Instaladas en puentes y avenidas de Bogotá no sancionan: monitorean la velocidad para mejorar la seguridad y reducir riesgos en los corredores viales

En Bogotá, pocas cosas despiertan tantas discusiones como las cámaras de fotomultas. Para algunos son un freno necesario a la imprudencia; para otros, una trampa silenciosa que acecha detrás de un poste. Pero en las últimas semanas, la conversación tomó un giro inesperado: aparecieron nuevos dispositivos en distintos corredores de la ciudad, y esta vez no vienen con la tarea de castigar al conductor, sino de algo más simple y, a la vez, más complejo: observar.

Quien recorra la Autopista Norte, la avenida Boyacá o la calle 26 se ha encontrado con estructuras metálicas sobre los puentes vehiculares y peatonales, que hacen parte de un nuevo sistema de monitoreo que el Distrito empezó a desplegar para entender mejor cómo se mueve la ciudad y cómo se comportan sus conductores. Según las autoridades, no son cámaras destinadas a imponer comparendos.

Los equipos vienen en tres formatos distintos, todos diseñados para cumplir un rol complementario. El primero es quizá el más discreto: cámaras fijas con un pequeño panel solar bajo el lente, que registran el flujo de vehículos y permiten medir variaciones en el tráfico. El segundo tipo —los radares amarillos que ahora llaman la atención de cualquiera— incorpora un panel solar más grande y un sistema de cámara adicional, pensado para recopilar datos de velocidad sin generar sanciones. Y el tercero es el más visible: sensores que proyectan en una pantalla la velocidad real del vehículo y recuerdan el límite de la vía, generalmente 50 km/h.

Según fuentes del sector movilidad, la lógica detrás de esta red es más preventiva que punitiva. “Son dispositivos de seguridad, no de control sancionatorio”, dicen. En otras palabras, su misión no es castigar al conductor que acelera de más, sino advertirlo, mostrarle en tiempo real qué tan rápido va y contribuir a que reduzca la velocidad antes de que un error se convierta en tragedia.

La reacción ciudadana ha sido variada. Hay quienes celebran que por fin se apueste por estrategias pedagógicas y no solo por comparendos que, en ocasiones, se sienten arbitrarios. Otros, en cambio, miran los aparatos con recelo: “Hoy no multan, pero mañana quién sabe”, se escucha en los comentarios del día a día. En una ciudad donde la movilidad es tema sensible, la confianza siempre avanza a menor velocidad que los carros.

Lo cierto es que esta nueva tecnología llega en un momento en el que Bogotá insiste en reducir siniestros viales y mejorar la convivencia en las vías. Y aunque no resuelve los atascos ni la congestión, sí introduce una señal distinta: a veces, para mejorar la seguridad no se necesita castigo, sino información. Una pantalla que te recuerda a cuántos kilómetros por hora vas puede ser insignificante para algunos, pero para otros puede ser la diferencia entre un susto y un accidente.

En una ciudad que intenta aprender a moverse mejor, estas cámaras silenciosas parecen ser el primer paso de una estrategia que, más que vigilar, busca entender. Y en Bogotá, ese ya es bastante avance.

