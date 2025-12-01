Cómo llegar al pueblo del Valle entre la neblina e imponentes montañas, un lugar ideal para vacaciones

Versalles, un rincón poco explorado del Valle, cautiva con sus paisajes, su clima y su ambiente de cuento

Colombia es un país lleno de paisajes que parecen inventados, una tierra donde cada región guarda rincones capaces de detener el tiempo. Dentro de tanta belleza, existen destinos que aún no han sido explorados con la misma fuerza que otros, pero que sorprenden por su encanto particular, tan distinto al resto del país que parecen sacados de un cuento de hadas. Entre esos lugares está un hermoso pueblo del Valle del Cauca: imponente, cautivador y profundamente tranquilo. Se trata de Versalles, un nombre que no suele figurar en la lista de los viajeros frecuentes, pero que merece un lugar especial. Aquí le contamos qué lo hace tan atractivo y cómo llegar.

Así puede llegar a Versalles, un mágico pueblo del Valle

Versalles no está demasiado lejos de la capital del Valle, aunque sí será necesario recorrer un par de horas para llegar. Según Google Maps, el trayecto puede tomar aproximadamente 3 horas y 10 minutos, siempre y cuando el tráfico no presente inconvenientes. Salir temprano puede reducir un poco ese tiempo. El recorrido total es de unos 179 kilómetros, una distancia razonable para quienes disfrutan los viajes por carretera.

El camino atraviesa puntos emblemáticos como Guadalajara de Buga y bordea parte de Tuluá. Luego, la ruta continúa hacia Cartago, y tras cruzar La Unión y avanzar algunos kilómetros más, aparece una vía curvosa que anuncia la entrada a otro paisaje. Al final de ese recorrido, surge Versalles: un pueblo mágico, lleno de naturaleza, con un silencio que abraza y unas montañas que parecen custodiar su belleza.

Todos los encantos que conquistan de este bello lugar

Para quienes no conocen Versalles, deben saber que es un destino turístico que realmente vale la pena. Sus paisajes verdes, las vistas amplias hacia las montañas, los bosques y los ríos han hecho que sea catalogado como un auténtico Paraíso de Colombia. Uno de sus mayores atractivos es la Reserva Natural La Suiza, donde los visitantes pueden disfrutar de senderismo por el sendero ecológico Aguas Lindas.

Una postal de Versalles. Foto: Versalles de Corazón.

En este mismo entorno se encuentra el Cañón del río Garrapatas, uno de los lugares más sorprendentes de la zona. Pero quizás uno de los mayores encantos de Versalles es su clima frío, perfecto para quienes buscan un respiro del calor de Cali u otras zonas del departamento. La neblina, que aparece con frecuencia, le da a este pueblo un ambiente místico, casi cinematográfico.

El viaje puede complementarse con un recorrido por las calles principales de Versalles y, por supuesto, con su gastronomía local. Postres, amasijos y preparaciones típicas se convierten en el cierre ideal para una visita que, sin duda, deja ganas de volver.

