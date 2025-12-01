Las dos colombianas detrás de la taquillera película de Disney que dejó millones de dólares en su estreno

Zootopia 2 rompió récords y ya es tendencia a nivel mundial, una cantante e influencer están detrás de dos de sus personajes

A veces Hollywood parece un lugar muy lejano, donde las historias nacen en estudios gigantescos y las voces que escuchamos siempre vienen de grandes estrellas. Pero de vez en cuando las enormes pantallas nos sorprenden con voces que muchos ya conocemos, aunque ahora en papeles diferentes. Eso fue lo que pasó este fin de semana con Zootopia 2 que arrasó y que está en tendencia como la mejor película animada, alcanzando US$ 556 millones globales en apenas unos días. Este estreno dejó ver que en su producción hay dos voces colombianas dándole vida a la historia.

Shakira, que ya hacía parte de este universo con el personaje de Gazelle, se había convertido en un símbolo pop desde la primera película. Este personaje representaba a la diva que llenaba estadios, defendía la convivencia entre especies y ponía a bailar a todo el mundo. En esta segunda entrega vuelve a aparecer un poco más madura y poderosa, pero con la misma esencia que la hizo inolvidable. Disney la trajo de nuevo porque su voz funciona ya que tiene esa mezcla de fuerza y dulzura que encaja perfecto con el espíritu de Zootopia.

La sorpresa vino con la participación de Luisa Fernanda W, una empresaria y creadora de contenido que empezó grabando videos desde su habitación y que hoy cuenta con millones de seguidores. Ahora hace parte de las nuevas voces de la película interpretando a la capitana Hoggbottom, una jabalí estricta y obsesionada con los detalles.

Para quienes han seguido la carrera de Luisa, la noticia fue una sorpresa, pues ella misma lo dijo cuando por fin pudo contárselo a sus seguidores y sostuvo que esto era un sueño cumplido y que Zootopia siempre le había enseñado que “ningún sueño es demasiado grande”.

La película sigue rompiendo récords, pues solo en Norteamérica obtuvo US$ 156 millones durante el fin de semana, convirtiéndose en el segundo mejor estreno de acción de gracias, por debajo de Moana 2. Fuera de Norteamérica sumó otros US$ 400 millones que subieron la cifra global. Su popularidad fue tan grande que incluso dentro de Disney, ya hablan de que podría superar los US$ 1.000 millones antes de Navidad. Algunos analistas aseguran que podría cerrar diciembre como uno de los estrenos más grandes del año.

Aunque Zootopia 2 no es colombiana, sí está marcada por el talento de dos mujeres que supieron aprovechar esta aparición y brillar en las grandes pantallas.

