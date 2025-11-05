Ofensiva del alcalde Galán con aumento de fotomultas convertidas en cajero electrónico según concejales de Bogotá

En lo que va del año ya se han impuesto casi 600 mil comparendos de los cuales un poco más del 50% son de fotodetección el dispositivo y uno de los más impositivos es el que está localizado en la 102A con autopista ha generado 14.500 comparendos. El recaudo y el numero de sanciones va aumentar significativamente con la instalación de 60 cámaras de fotomultas este año que se instalaran en corredores principales como la Avenida Guayacanes, avenida ciudad de Cali, avenida Villavicencio, la calle 13, avenida el dorado, la avenida carrera 68, la calle 72 y la avenida Boyacá,. Se renovaran tecnología de 20 que ya existen y 120 nuevas cámaras entre los años 2026 y 2027,

Según el concejal de Bogotá, Emel Rojas Castillo del partido Colombia Democrática, entre los meses de enero y agosto de 2025, 42 cámaras salvavidas de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, impusieron 366.775 comparendos por excesos de velocidad, de estos comparendos 211.216 se le aplicaron a conductores que transitaban a 56 y 60 kilómetros por hora y sólo 477 fueron para quienes alcanzaron velocidades superiores a los 90 kilómetros por hora.

De acuerdo con Rojas Castillo estos datos desvirtúan el verdadero propósito de los dispositivos, salvar vidas con persuasión para evitar infracciones y se han convertido en un cajero electrónico para la administración del Alcalde Galán. En este año cada cámara ha impuesto 1.091 multas mensuales; y el número comparendos impuestos por estos dispositivos superó los 2 millones, de los cuales el 50,99% son de cámaras de fotodetección, es decir más de 1 millón. Entre enero del 2020 y agosto de 2025 el recaudo alcanza el medio billón por vía de las fotomultas.

En debates realizados en Concejo de Bogotá sobre las cámaras de fotodetección, el Concejal Humberto Amín, le dijo a la Secretaria de Movilidad de Bogotá Claudia Díaz que, las cámaras de fotomultas no salvan vidas, sólo le quitan la plata a los bogotanos y se dedican al recaudo, por lo cual el cabildante, pidió un estudio sobre el límite velocidad en ciertas arterias porque limitarla a los 50 kms/ hora de manera drástica a veces no es la solución. Para el concejal del Centro Democrático Humberto Rafael Amín Martelo, muchas de las medidas expresan es el recelo que le tiene la Secretaria de Movilidad Claudia Díaz al carro particular.

Finalmente, el concejal del Centro Democrático dijo que a intentado persuadir a la Alcaldía de Galán para que haya una gradualidad en las sanciones y no se apliquen multas, sino que salven vidas, pero las reuniones que han tenido ha sido inútiles porque prima el sesgo de la Secretaria Diaz de casi que perseguir a los vehículos particulares.

