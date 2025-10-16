- Laika la marca que manda en el mercado de las mascotas, así lograron sus millonarias ventas

Combinando productos con servicios de veterinaria, los hermanos Manuel y Camilo Sanchez, consiguieron ser los primeros. en ventas seguidos por Agrocampo y Puppis

Cada vez son más las familias que prefieren tener una mascota en casa en lugar de un hijo. Este cambio de hábitos ha impulsado un mercado que no deja de crecer en Colombia. Marcas grandes y pequeñas se han beneficiado de esta tendencia, pero solo algunas logran liderar las ventas. Ese es el caso de Laika, una empresa colombiana con más de siete años de experiencia en el sector.

Las figuras detrás de Laika.

La compañía fue creada en 2017 por los hermanos Manuela y Camilo Sánchez, quienes iniciaron con una plataforma digital dedicada a la comercialización de productos y servicios para mascotas. En 2024, según el Mapa Nacional de Retail de Mall & Retail, Laika registró ingresos por $165.895 millones, aunque esto representó una leve caída del 3,2% frente a 2023.

Esta disminución, sin embargo, está ligada a su expansión regional y al aumento de la competencia. Pese a ello, la marca continúa fortaleciendo su modelo omnicanal y ampliando su catálogo. Actualmente, ofrece más de 4.000 productos, además de membresías y beneficios exclusivos para sus clientes más fieles.

Para fortalecer la experiencia de compra, Laika ha apostado por servicios de entrega rápida, asesorías veterinarias y convenios de salud preventiva, consolidando una relación más cercana con sus usuarios. Pero no es la única empresa que brilla en este competido mercado.

Las otras marcas de mascotas que pelean en este mercado

El segundo lugar lo ocupa Agrocampo, que en 2024 alcanzó ingresos por $165.533 millones, con un crecimiento del 3,3% frente al año anterior. Esta empresa, pionera en la venta de productos e insumos agropecuarios, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con una moderna plataforma digital y puntos de venta actualizados que combinan la tradición con la innovación.

Agrocampo sigue creciendo en ventas en el país.

El tercer lugar es para Tiendas Puppis, que logró ingresos por $123.243 millones durante 2024, consolidándose como una de las compañías de mayor crecimiento, con un impresionante 12,5% de aumento en sus ventas. Hoy cuenta con más de 70 puntos de venta en todo el país y una oferta integral que incluye clínicas veterinarias, grooming y hospitales especializados.

Puppis también está consiguiendo destacar en el mercado de las mascotas en el país.

Así se reparte el mercado de las mascotas en Colombia, un sector que crece día tras día, deja millonarias ventas y suma nuevos competidores a la ecuación. Se prevé que este comercio alcance los $6,1 billones al cierre de 2026, una cifra que confirma el dinamismo del negocio y su impacto cada vez más fuerte en la economía nacional.

