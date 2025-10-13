- Los 5 chefs colombianos premiados por su revolución culinaria con ingredientes locales y preparaciones sofisticadas

Son jóvenes e innovadores y están al frente de restaurantes como Oda, Domingo, X.O., Humo negro y más, y entraron en la lista de The Best Chef Awards

Colombia brilló en la novena edición de The Best Chef Awards, donde nueve cocineros del país fueron reconocidos entre los mejores del mundo. Cinco de ellos llamaron la atención por sus propuestas que exaltan los ingredientes locales, transformándolos en preparaciones tan exóticas como sofisticadas. Muy diferente a lo que hace Mamá Luz, una de las figuras que también brilló y consiguió un cuchillo con su restaurante Tolú, un homenaje a la cocina tradicional.

Natalia Cocomá

Entre los destacados aparece Natalia Cocomá, chef de Oda Restaurante, en Bogotá, incluida además en la prestigiosa lista de Latin America’s 50 Best Restaurants de 2024. Oriunda del Tolima, Cocomá ha logrado construir una propuesta de alta cocina profundamente conectada con la tierra, las comunidades y la influencia de las madres en la tradición gastronómica. Sus menús se alinean con los ciclos de la naturaleza, haciendo uso de productos como mollejas, guatila o jengibre, y explorando nuevas texturas y colores. Su técnica, llamada “cocina progresiva”, ha sido exaltada por críticos en toda Latinoamérica.

En Medellín, Mateo Ríos y Sebastián Marín han puesto a volar X.O., un restaurante nacido en plena pandemia. Comenzaron en un pequeño espacio en un tercer piso, pero su visión los llevó a consolidarse como una de las propuestas más vanguardistas del país. En 2021 se trasladaron a un lugar más amplio, donde su concepto evolucionó: buscaron ingredientes raros y sorprendentes del territorio nacional, explorando sabores y tradiciones con un enfoque experimental.

El menú de X.O. es un mapa sensorial de Colombia, un recorrido por los viajes que ambos han realizado. Además, Ríos y Marín se han encargado de mantener una relación cercana con sus comensales, acercándose a ellos durante cada experiencia culinaria. Su propuesta, que mezcla misterio y minimalismo, exalta la gastronomía local desde una mirada contemporánea y arriesgada.

Otros chefs colombianos que recibieron un cuchillo por sus preparaciones

Catalina Vélez también fue una de las figuras destacadas en estos premios internacionales. La caleña, al frente del restaurante Domingo, se ha hecho un nombre con su “cocina moderna de origen”, una fusión entre la gastronomía internacional contemporánea y los productos agrícolas locales. No es la primera vez que Vélez se ubica entre las mejores del mundo: ya en 2024 había recibido un cuchillo en la misma ceremonia. Formada en The Art Institute de Estados Unidos, su cocina busca reivindicar las raíces, visibilizar a los campesinos y rescatar el valor del campo colombiano.

Platos de Domingo.

En la lista también figura el bogotano Jeferson García, chef de Afluente. Formado en el SENA y con más de una década de experiencia en cocinas de América, Europa y Asia, su propuesta se centra en conectar a los comensales con los ecosistemas de páramo. Afluente abrió hace poco más de un año, pero su concepto —una cocina inspirada en los ciclos naturales, los ríos y la vida que fluye— lo llevó rápidamente a reconocimiento internacional. Su menú incluye ingredientes como papayuela, granadilla o cubios, tratados con técnicas de alta cocina: espumas, guisos, texturas y contrastes que transforman lo cotidiano en arte.

Finalmente, aparece Jaime Torregrosa, un bogotano al frente de Humo Negro, restaurante inaugurado en 2021. Su recorrido profesional incluye pasos por cocinas en Estados Unidos, Suecia, Argentina, España e Inglaterra. En su carta, el pirarucú, el chontaduro o el chipi chipi se reinventan bajo su mirada creativa. Su estilo rompe los moldes tradicionales y fusiona lo ancestral con lo contemporáneo, logrando platos que son una experiencia tanto visual como sensorial.

Los nombres de estos cocineros confirman lo que ya era evidente: la cocina colombiana está viviendo su mejor momento. Cada cuchillo entregado en The Best Chef Awards es más que un reconocimiento; es una declaración de que en los fogones del país se está cocinando historia.

