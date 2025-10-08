- Go Rigo Go, la marca con la que Rigoberto Urán se está volviendo millonario con unas ventas que se dispararon

De la mano de su esposa Michelle, crecieron un 20% y facturaron más de 60 mil millones con sus productos deportivos según el informe anual de Retail

El ciclismo se ha convertido en un fenómeno masivo en el país, impactando de manera positiva la industria del retail deportivo. En diferentes vías de Colombia, los fines de semana y madrugadas se llenan de ciclistas aficionados que toman su bicicleta e indumentaria para rodar cientos de kilómetros. Para equiparse, muchos de ellos han depositado su confianza en Go Rigo Go, la marca del ciclista Rigoberto Urán, que se ha consolidado como una de las más fuertes en el sector del ciclismo recreativo.

Según el Mapa del Retail, esta marca cerró el año pasado con ingresos operacionales de $60.747 millones, reflejando un crecimiento del 18,8 % frente a 2023. Un logro que se explica por la calidad de sus productos, la experiencia que ofrece a sus clientes y la comunidad que se ha formado alrededor de la figura de Rigo, el famoso ciclista de Urrao.

Algunos de los productos de Go Rigo Go.

Esta compañía nació en 2014, de la mano de Rigoberto y su esposa, Michelle Durango. En sus inicios, la empresa se dedicó a la comercialización de prendas y accesorios de ciclismo de manera virtual. Sin embargo, con el paso de los años amplió su portafolio con ropa técnica, bicicletas e incluso artículos de merchandising.

Hoy, el negocio ha expandido su alcance más allá del comercio tradicional, ofreciendo una experiencia mucho más completa. Actualmente, Go Rigo Go cuenta con cafés y restaurantes temáticos que se han convertido en puntos de encuentro para ciclistas y aficionados. Esta expansión ha sido clave para su posicionamiento, y la marca no solo tiene presencia en Colombia, sino también en países como México y Estados Unidos.

Además de su tienda, también tiene otras propuestas.

La novela del ciclista, emitida a finales de 2023, también contribuyó al crecimiento de su imagen y sus negocios. Gracias a esta historia, el urraeño se consolidó como una figura ejemplar y cercana para muchos colombianos.

El Giro de Rigo, la verdadera joya de la corona

La faceta empresarial de Rigoberto Urán también lo llevó a crear su propia competencia de ciclismo: el Giro de Rigo. La primera edición se realizó en 2016, pero fue en 2024 cuando el evento hizo historia. Según información oficial, el Giro dejó ingresos de $79.227 millones de pesos, además de un impacto económico positivo en Medellín.

Se estima que unos 12.000 ciclistas se inscribieron en el evento, cada uno pagando su respectivo registro para poder participar. Además, se realizó una cena inaugural en la que se vendieron platos de comida, generando aún más ingresos. El evento tuvo una acogida masiva, impulsada por el hecho de ser considerada la despedida de Rigoberto Urán del ciclismo profesional.

De esta manera, Rigo y su empresa Go Rigo Go se consolidan como una de las marcas más poderosas del ciclismo colombiano, ubicándose como la segunda compañía con mayores ingresos en el retail deportivo, muy por encima del tercer puesto ocupado por Suárez Ropa de Ciclismo, una empresa con más de 25 años de trayectoria en el sector.

