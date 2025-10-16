Con un arresto pendiente, asumirá su cargo el nuevo superintendente de Salud en reemplazo de Giovanni Rubiano

Bernardo Camacho Rodríguez, el interventor de la Nueva EPS terminó premiado por el Minsalud y el gobierno Petro después de una gestión marcada por el incumplimiento

El jueves 7 de octubre de 2025 falleció Eccehomo Castillo Pulido, exjefe de producción de medios de comunicación tan importantes como El País, de Cali, y Vanguardia de Bucaramanga. Expiró hacia las 2:00 de la tarde en su casa de Sogamoso, en Boyacá, pocos minutos después de que su esposa, la periodista Martha Patricia Moreno, le musitara al oído que le habían ganado una larga batalla a la Nueva EPS y que ya tenían autorización para las dosis de Oxicodona y para la enfermera de tiempo completo que estaban necesitando.

El paciente sonrió, pero parecía haberse olvidado del asunto después de una larga batalla judicial para hacer valer sus derechos. Su atención estaba concentrada en ese momento en una ceremonia de confirmación de votos matrimoniales porque justo ese día él y Martha Patricia celebraban sus bodas de coral. Antes de su último aliento alcanzó a recibir en su lecho el último sacramento, el de la comunión.

Dos días después de las exequias, su esposa se dirigió a las oficinas de la Nueva EPS para notificarlos del fallecimiento de Castillo, pero antes de que pudiera hablar un dependiente le comunicó que le daba gusto comentarle que a partir del 15 de octubre contaría con los cuidados paliativos que Eccehomo tuvo que exigir vía tutela.

Ninguno de los plazos señalados en las providencias se cumplió. Su esposo, que resistió valiente durante años, ya no necesitaba el medicamento que sustituiría a la morfina cuando esta dejó de surtir efecto para paliar sus dolores. El interventor jefe de la Nueva EPS, Bernardo Camacho Rodríguez, nunca compareció para cumplir las órdenes de arresto impartidas por los jueces de tutela ante los que acudió la familia Castillo para quejarse de su desacato.

Castillo partió hacia la eternidad y Camacho se apresta a posesionarse como nuevo superintendente nacional de Salud, en reemplazo de Giovanni Rubiano. Desde ese cargo se encargará de investigar y sancionar a los operadores de salud que obren de manera negligente y les incumplan a los usuarios del sistema en un país declarado por el gobierno “potencia mundial de la vida”.

El portal de aspirantes a cargos de la Presidencia de la República publicó, el miércoles 15 de octubre (el mismo día en comenzaría a regir la resolución que ordenó de manera tardía el medicamento), la hoja de vida de Bernardo Camacho Rodríguez, cuyo nombre aparece como candidato para reemplazar a Giovanni Rubiano al frente de la Superintendencia Nacional de Salud.

Por lo pronto, los dos desacatos no figuran en la hoja de vida de Camacho subida al portal de aspirantes a cargos públicos habilitado por la presidencia de la República. Tampoco los cientos de reclamos que quedaron pendientes durante su gestión como agente interventor de la Nueva EPS. Su paso por ese cargo se dio de noviembre de 2024 a agosto de 2025. Según él, allí estableció auditorías médicas y financieras con el propósito de “sanear la entidad y establecer controles más rigurosos”.

Sus respuestas a los usuarios eran muy parecidos: el mercado de medicamentos para pacientes crónicos y terminales se encontraba desabastecido. Algunos de ellos recibieron la recomendación de dirigirse a la instancia más alta: el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, inspirador de una reforma a la salud por decreto.

