La victoria de Venezuela

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri |

julio 29, 2024

El triunfo del pueblo y del gobierno de Venezuela en las elecciones presidenciales, afianza la correlación de fuerzas democráticas en América Latina, y abre el espacio a los gobiernos progresistas de la región, especialmente a la administración de Gustavo Petro, al Pacto Histórico, y a las corrientes progresistas del pueblo colombiano.

La victoria de los hermanos venezolanos llama a la unidad de un proyecto financiero, tecnológico, energético, comercial, político y cultural de los gobiernos progresistas de nuestra América Latina, para rescatar al continente de las garras sangrientas y criminales del imperialismo norteamericano.

La larga epopeya por la segunda independencia de los pueblos latinoamericanos continúa su marcha ascendente con los nuevos gobiernos de Cuba, Bolivia, Colombia, Brasil, Honduras, Guatemala, México, y ahora con el triunfo del pueblo venezolano.

En este contexto, a las izquierdas revolucionarias y democráticas de los trabajadores no les queda otro camino que la unidad de acción política, que les permita poner su sello de clase en la revolución democrática que se está desarrollando a lo largo y ancho del continente latinoamericano.

Ahora toca corregir los errores, buscar la organización, concientización y movilización de los trabajadores, profundizar en el modelo de desarrollo y de acumulación democrático, aislar a los sectores golpistas de la oligarquía, profundizar las reformas del Estado, empezando por el Ejército, la Policía, los cuerpos de inteligencia, el poder judicial, las cortes, los organismos de control, la reforma electoral, el Congreso de la Republica y los medios de comunicación.

Se trata de asegurar un gran mercado democrático latinoamericano que pueda competir favorablemente con el mercado mundial, asegurando la independencia, la soberanía, y el bienestar y progreso de los trabajadores.

Es la hora de los hornos y no ha de verse más que la luz, y los pueblos de América Latina caminarán con pasos de gigante, y no se detendrán hasta no haber conquistado la segunda y verdadera independencia continental.

!!!Viva el triunfo del pueblo de Venezuela!!!