Vivimos engañados: La verdadera voz detrás de Rosario en la hija del mariachi

Una de las novelas más reconocidas de RCN es la producción del 2008 ‘La hija del mariachi’, esta retrataba la historia de Rosario, una cantante de música ranchera que se enamora de un adinerado joven mexicano, Emiliano, quien se esconde en Bogotá; pues en su país es acusado de un delito que él no cometió

La historia de romance logró cautivar a cientos de televidentes colombianos, pero no solo eso, sino también la música de la novela enganchó a muchas personas, que noche tras noche seguían la relación entre la colombiana y el mexicano.

En esta producción la protagonista fue la reconocida actriz Carolina Ramirez y aunque muchos creyeron que ella interpretaba las canciones de la novela, lo cierto es que el vozarrón pertenece a Adriana Bottina.

La actriz caleña fue la encargada de reencarnar a Rosario y hacer la mímica de las canciones, mientras que la palmirense fue quien cantó algunas de las canciones que aparecieron en la producción, pues este crédito lo comparte con Patricia del Valle.

En su cuenta de TikTok, Adriana Bottina reveló con sus seguidores porque ella no fue la actriz que le dio vida completamente al personaje principal de ‘La hija del mariachi’.

“Yo iba a hacer casting, pero no me lo quisieron hacer porque en ese tiempo cantaba en un bar. Alguien de la producción de la novela dijo que no me iban a tener a mi como la protagonista siendo la cantante de un bar. Me llamaron fue para hacer la música, yo no sabía para qué novela estaba haciendo las canciones, en el estudio de grabación fue que me di cuenta para esta novela”, fueron las declaraciones de la actriz y cantante en su video.