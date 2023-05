.Publicidad.

La serie colombiana “La primera vez” producida por Dago García fue un completo éxito en la plataforma de Netflix. Gracias a la gran acogida que tuvo, muchos de los actores se hicieron bastante conocidos, entre ellos Emmanuel Restrepo, quien generó interés en el público, por lo que los detalles de su vida privada salieron a la luz.

El actor paisa, quien interpretaba a ‘Camilo Granados’ siempre afirmó ser gay, su familia lo sabía. A lo largo de su vida sus parejas románticas siempre fueron hombres, pero cuando finalizó la serie, se enamoró de una bella actríz colombiana que cambió por completo su perspectiva.

-Publicidad.-

En una entrevista para ‘Diva Rebeca’, Emmanuel Restrepo confesó que Camila Jurado era su amor platónico y en una fiesta el romance surgió: “Empezamos a bailar y obviamente había una tensión muy grande, yo estaba muy nervioso. El caso es que terminamos besándonos, ella me dijo, ‘¿te puedo hacer una pregunta?, ¿te puedo dar un beso?’, y ya ahí no recuerdo si yo se lo dio ella me lo dio”, contó.

Publicidad.

Sin embargo, el apoyo de su familia y amigos fue absoluto, pues aunque era algo por fuera de lo establecido, Emmanuel Restrepo, no quiso encasillarse: “todo el mundo se sorprendió mucho, pero esos concejos de mis amigos fueron increíbles, porque, la verdad, me llevaron a tomar la decisión de estar con Cami”. Aunque ya no están juntos, Restrepo la recuerda con mucho cariño y sobre todo recuerda el hito que marcó en su vida, por ser la primera mujer de la que se enamoró.

|Ver también: ¿Le aterran las dictaduras? La pesadilla que tuvo Gustavo Petro por dormir en la residencia de Franco