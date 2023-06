“Era estudiante mía” La verdadera historia de amor entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez

.Publicidad.

A principios de este año Yeferson Cossio encendió los rumores de una nueva relación con una joven llamada Carolina Gómez, después de su ruptura con la creadora de contenido, Jenn Muriel. Los antioqueños tuvieron un romance de casi 10 años y aunque se desconocían las razones reales de su separación, días atrás Muriel reveló que todo se dio por una infidelidad de Cossio.

Sin importar los malos comentarios que ha recibido el paisa, desde que dio a conocer que sí se encuentra saliendo con otra persona, poco a poco ha decidido ir soltando algunos de los detalles detrás de su nueva relación.

Muchas de las críticas a Carolina Gómez, la joven de 19 años quien es la nueva novia del influencer, son por su edad y su apariencia física. En cada una de las ocasiones en las que la mujer ha sido señalada, el paisa ha salido a defender a su pareja.

Recientemente, Yeferson Cossio en diálogo con, el también influencer, Danibet reveló que conoció a quién hoy en día es su novia, en uno de los cursos que hacía para enseñarles a las personas el oficio de crear contenido para redes sociales.

“Caro era estudiante mía. Yo hice un curso en el que enseño todo lo que sé para estar donde estoy y Caro estuvo ahí. Yo la veía tan bonita y ella era super seguidora de Jennifer, mi expareja. Ella me insistía para que yo volvería con Jenn”, contó Cossio.

Sin embargo, el plan de Carolina Gómez no resultó como esperaba, pues el influencer terminó enamorándose de ella. A esto, Cossio aseguró que no solo la belleza física de la joven fue lo que le atrajo, pues cuando comenzó a entablar conversaciones más profundas con ella, se dio cuenta que no solo era una cara bonita.

La confesión de Yeferson Cossio generó todo tipo de comentarios entre los que se destacaron, nuevamente, las críticas. “Jenn era demasiada mujer para el tipo”, “O sea que ella está siendo una copia de Jenn”, “A la única que le salió rentable ese curso”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.