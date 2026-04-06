- Revolcón en la junta de Argos con la empieza la era de Juan Esteban Calle en la Presidencia del holding cementero

El final del grupo Empresarial Antioqueño quedó claro en las nuevas juntas directivas elegidas por las Asambleas como la de Argos donde hay varias caras nuevas

Con Juan Esteban Calle, en reemplazo del veterano en la organización Jorge Mario Velásquez, al mando del holding del Grupo Argos la Asamblea y la nueva junta directiva ratificada en la Asamblea del pasado 26 de marzo, se cerró el capítulo del Grupo Empresarial Antioqueño y en el enroque con el que lograron durante décadas controlar varias compañías.

Calle asumió las riendas este 1ro de abril y tiene bajo su responsabilidad ejecutar la nueva hoja de ruta tras la simplificación corporativa luego de desempeñarse como presidente de Cementos Argos desde 2016 y fue quien lideró un mega negocio en Estados Unidos.

En esta nueva etapa, todos los miembros independientes de la Junta Directiva de Grupo Argos fueron renovados. Salieron de sus cargos Rosario Córdoba Garcés, quien actuaba como presidenta de la junta, junto a Juana Francisca Llano, Jorge Uribe Lara y Ricardo Jaramillo Mejía. En su reemplazo ingresaron Miguel Heras Castro, exministro de Economía y Finanzas de Panamá; Joaquín Losada Fina, presidente de Fanalca; Juan Guillermo Castañeda Regalado, CEO en la industria de empaques; y Jaime Alberto Palacio Botero, propietario y gerente general de Coldeplast y Microplast, quien era uno de los accionistas individuales más pesados del Grupo Nutresa en el momento en el que Jaime Gilinsky realizó la toma hostil de la multilatina.

En cuanto a los miembros patrimoniales de Grupo Argos, se incorporó David Yanovich Wancier, exmiembro de la junta de Celsia, elegido en representación de los intereses del Grupo Sura. Por su parte, se mantuvieron en sus cargos Claudia Betancourt Azcárate, gerente general de Amalfi, sociedad de la familia caleña Scarpetta, que era propietaria de Cementos del Valle antes de su integración con Cementos Argos, y quien ha sido miembro de la junta desde 2018, y Ana Cristina Arango Uribe, integrante desde 2009 que representa los intereses de la familia Arango, fundadora de Cementos Argos.

Esta renovación del Grupo Argos también generó cambios en la junta directiva de Cementos Argos, donde se establecieron como miembros patrimoniales Juan Esteban Calle, en su calidad de nuevo presidente de la matriz, y su equipo ejecutivo conformado por Felipe Aristizábal (vicepresidente de Estrategia y Finanzas), Rafael Olivella (vicepresidente de Asuntos Legales) y Juan Esteban Mejía (Gerente de Asuntos Corporativos).

Los miembros independientes de la cementera se mantuvieron, contando con la participación de la exministra de ambiente en el gobierno Uribe Cecilia Rodríguez; León Teicher quien fue CEO de Cerrejón y de Continental Gold, y ha estado vinculado al sector minero energético; y Carolina Soto, quien fue codirectora del Banco de la República en el gobierno Santos. Finalmente, entre los retiros importantes de la organización destacan la salida de Alejandro Piedrahita, anterior vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Grupo Argos, el abogado Carlos Gustavo Arrieta, y el retiro definitivo del presidente de la organización, Jorge Mario Velásquez.

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