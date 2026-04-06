- Bancamía y su presidenta Viviana Araque en la lupa de la Super por lio con cobro de intereses

La autoridad financiera en cabeza de César Ferrari detectó cobros irregulares que el banco ya subsanó pero deberá pagar una millonaria sanción

Los funcionarios de la Superintendencia Financiera recibieron el reporte: en el documento se detallaban los cobros de tasas de interés de varios bancos, pero uno presentaba cifras inusuales: el dinero recaudado por préstamos era más alto de lo normal. Lo más llamativo era el banco beneficiado: Bancamía, una entidad relativamente nueva que se enfoca en microcréditos.

Bancamía se constituyó en 2008, cuando la Fundación Microfinanzas BBVA, la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y la Corporación Mundial de la Mujer Medellín impulsaron la creación de un banco orientado a pequeños negocios. Desde su origen, la entidad se enfocó en montos “diminutos” destinados a financiar proyectos productivos de baja y mediana escala.

Para la Superfinanciera, hoy liderada por César Ferrari, el reporte correspondiente al periodo 2023-2024 evidenció cobros excesivos. Según la entidad, la tasa de interés aplicada a la cartera comercial fue particularmente alta, una situación delicada si se tiene en cuenta el perfil de los clientes del banco.

En respuesta, Bancamía, presidido por Viviana Araque Mendoza, analizó la situación y reconoció haber recibido $1.594’444.460 provenientes de 652 préstamos. No obstante, atribuyó lo ocurrido al error de un tercero: TransUnion, organización encargada de suministrar información crediticia.

En su explicación, el banco afirmó que “se devolvió cada peso a cada involucrado en el incidente”. Además, señaló que la causa fue una falla externa que no determinó correctamente el saldo de endeudamiento de los clientes. En el mismo documento enviado a la Superfinanciera, la entidad solicitó que la sanción se limitara a una amonestación escrita, argumentando su actuación correctiva y la responsabilidad de un agente externo.

Tras evaluar la respuesta, los funcionarios de la Superfinanciera tomaron una decisión. En primera instancia, Bancamía deberá pagar una multa de 150 millones de pesos. Aunque se reconoció la devolución del dinero, la falta de controles adicionales en el cálculo y cobro de tasas de interés llevó al organismo de control a imponer la sanción.

La decisión, sin embargo, no es definitiva. Bancamía aún tiene la posibilidad de impugnar la medida, lo que abre un nuevo capítulo en este caso que pone en discusión los controles internos del sistema financiero y la protección de los clientes.

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