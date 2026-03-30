- La jugada de los argentinos de Mercado Libre en Colombia con la que buscarán seguir liderando las ventas en línea

Con más de 80 millones de usuario y con el liderazgo de Domenico Barbato invertirá USD$ 600 millones para mejorar sus entregas y sumar empresas a su portafolio

Tras anunciar su alianza con James Rodríguez, Doménico Barbato, actual cabeza de Mercado Libre en el país, reveló una millonaria inversión que confirma el peso que Colombia ha ganado dentro de la estrategia regional de la compañía. La plataforma, fundada en 1999 por Marcos Galperin, no solo busca consolidar su presencia en 2026, sino dar un salto definitivo en logística y comercio digital.

El anuncio no es menor. Se trata de una inversión de 600 millones de dólares con la que la empresa argentina quiere acelerar su crecimiento en el país, apostándole especialmente a la infraestructura logística, uno de los puntos clave en la competencia del comercio electrónico. La meta es clara: mejorar tiempos de entrega, optimizar procesos y, de paso, posicionarse como líder en este frente.

Barbato, quien llegó al mundo digital tras una larga trayectoria en compañías como Unilever y Juan Valdez, ha sido uno de los encargados de impulsar esta transformación. En declaraciones al diario económico Portafolio, el directivo explicó que una parte importante de estos recursos se destinará a la apertura de nuevos centros de distribución en distintas regiones del país. La intención es clara: acortar distancias y tiempos en un mercado donde la rapidez ya no es un valor agregado, sino una exigencia.

Pero la apuesta va más allá de la logística. Mercado Libre también busca fortalecer su marca en Colombia, ampliar su base de vendedores y seguir atrayendo talento. La incorporación de tecnología en cada eslabón del proceso será fundamental para mejorar la experiencia del usuario, tanto para quienes compran como para quienes venden. En ese sentido, la compañía quiere seguir siendo una plataforma que democratiza el acceso al comercio, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

No es un dato menor. Actualmente, la plataforma cuenta con cerca de 8 millones de usuarios en Colombia y más de 30.000 pymes que utilizan este canal para comercializar sus productos. Para muchos de estos negocios, Mercado Libre no es solo una vitrina, sino su principal motor de ingresos. De ahí que uno de los enfoques de la empresa haya sido eliminar barreras y hacer que los procesos de compra sean cada vez más ágiles, pero también más seguros.

Las cifras respaldan esa estrategia. La plataforma registra cerca de 80 millones de visitas mensuales en el país, un indicador del lugar que ha ganado en la cotidianidad de los colombianos. Además, durante 2025 movilizó más de 110 millones de paquetes, consolidando su operación logística como uno de sus mayores activos.

Esta nueva inversión también evidencia la confianza de la compañía en el mercado colombiano. En 2025, Mercado Libre ya había destinado cerca de 470 millones de dólares, una cifra que ahora crece de manera significativa. A nivel global, la empresa cerró ese año con ingresos por 28.900 millones de dólares, impulsados por un crecimiento del 34% en su negocio de comercio electrónico.

De cara al futuro, el foco también estará en el fortalecimiento de sus soluciones financieras. La compañía continuará impulsando sus pasarelas de pago, buscando que más comercios y usuarios adopten estas herramientas en todo el país, en un contexto donde la digitalización financiera sigue avanzando a buen ritmo.

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